Вы не поверите, но в январе есть, чем заняться в саду и огороде

Что не забыть сделать садоводу до конца января

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зима — время года, когда для садоводов затишье. Вы не поверите, но в январе есть, что делать любителям садовничества.

Фото: https://web.archive.org/web/20161015084924/http://www.panoramio.com/photo/18460362 by Дмитрий Мозжухин is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Выходите в сад с блокнотом и ручкой

В январе, как правило, много снега и чувствуется мороз. Оденьтесь тепло, возьмите в руки блокнот с ручкой и идите гулять в свой сад. Во время прогулки на свежем воздухе осмотрите его, так как именно в этот период, когда сад заметён снегом, очень хорошо видно, что и как посажено. Окажется, что что-то нужно пересадить, а что-то нужно досадить.

Помните, что все свои желания, которые решите сделать весной, необходимо записать в блокнот. Вы забудете, если этого не сделаете.

Во время прогулки посмотрите, как укрыт ваш сад. Возможно, что-то нужно будет укрепить либо поправить. Посмотрите не оголились ли растения. Может, слишком много нападало снега на ветки, и необходимо аккуратно его убрать, так как из-за тяжести они могут сломаться.

Посмотрите укрытия. Там могут жить грызуны

Безусловно, наши укрытия на зиму помогают растениям выжить в мороз. Ещё греться здесь могут грызуны, которые хотят есть. В зимний период они не откажутся от коры саженцев. В этом случае поможет отрава в приствольном круге. Если грызунов окажется много, такие приманки следует обновлять.

Также осмотрите ветви деревьев и кустарников. Если увидите гнезда зимующих вредителей сада, то их необходимо удалить. Это могут быть такие вредители, как

боярышница,

златогузка,

зимняя пяденица,

кольчатый шелкопряд.

Если снега нет, то максимально утеплите сад

В некоторых регионах снега может не быть. Если у вас так, тогда тем более нужно выйти в сад, чтобы максимально его утеплить.

Особое внимание стоит уделить, например, абрикосу, который во время оттепели в январе может начать просыпаться. Январь — это ещё тот месяц, чтобы посмотреть, что и как приживается или не приживается в вашей местности.

Готовим посадочный материал и черенки

В январе садоводы заготавливают черенки для весенних прививок, но это делают только во время оттепели. Особое внимание уделите молодому винограду. Обычно зимой делают ему прививку, но только в том случае, если заготовка подвоя и привоя была начата осенью.

Ещё проверьте свой посадочный материал и смело начинайте докупать необходимый.