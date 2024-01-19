Кочаны капусты станут тугими и тяжёлыми моментально: полейте этими двумя натуральными средствами

Подкормка капусты золой и уксусом позволит получить крепкие кочаны

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чтобы капуста сформировала тугие и крупные кочаны, важно её вовремя подкормить. Садовод Дзен-канала "Уральская провинция", которая выращивает культуру в Пермском крае, рассказала о процедуре, которую важно провести в середине августе. После этой подкормки все кочаны становятся тугими, крупными, сладкими, сочными и не трескаются.

Фото: India - Koyambedu Market - Cabbage 03 by McKay Savage from London, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license. You are free

Вам понадобятся древесная зола и яблоки. Садовод в течение всего августа и сентября собирает падалицу своих яблок и готовит домашний уксус.

Возьмите литровую банку золы и залейте девятью литрами горячей воды. Оставьте настойку на 24 часа, периодически помешивайте её. Спустя сутки не процеживайте, добавьте 500 мл яблочного уксуса. Для подкормки берите два литра этого раствора и восемь литров обычной воды. Каждый куст капусты поливайте одним литром этого разведённого раствора. После этой подкормки обязательно полейте растения холодной водой для того, чтобы удобрения "разошлись" в почвенной структуре.