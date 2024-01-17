Вредителей капусты победите этими двумя простейшими средствами: справитесь без "химии"

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Простые средства помогут в борьбе с вредителями капусты

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Садоводство » Вредители и болезни

Подкормка капусты одним простым средством весной поможет увеличить шансы получить крупные кочаны.

Простые средства помогут в борьбе с вредителями капусты
Фото: Plants of Hawaii, Image 070730-7852 from http://www.hear.org/starr/plants/images/image/?q=070730-7852 by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Вам потребуются валериана (один пузырёк) и одна столовая ложка жидкого мыла. Разведите эти ингредиенты в трёх литрах воды. Данным раствором опрыскивайте капусту, которая страдает от вредителей. Больше никакое насекомое не помешает её росту.

За месяц перед уборкой урожая проведите опрыскивание культуры нашатырным спиртом. Один пузырёк средства вылейте в пятилитровое ведро воды. Положите жидкое мыло (пару ложек будет достаточно). Капуста не будет страдать от вредителей.

Рецептами поделился Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород".

Ранее мы сообщали, чем подкормить клубнику для получения богатого урожая.

Обработка капусты валерьянкой [ Валерьянка для капусты ]
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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