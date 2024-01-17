Вредителей капусты победите этими двумя простейшими средствами: справитесь без "химии"

Подкормка капусты одним простым средством весной поможет увеличить шансы получить крупные кочаны.
Вам потребуются валериана (один пузырёк) и одна столовая ложка жидкого мыла. Разведите эти ингредиенты в трёх литрах воды. Данным раствором опрыскивайте капусту, которая страдает от вредителей. Больше никакое насекомое не помешает её росту.
За месяц перед уборкой урожая проведите опрыскивание культуры нашатырным спиртом. Один пузырёк средства вылейте в пятилитровое ведро воды. Положите жидкое мыло (пару ложек будет достаточно). Капуста не будет страдать от вредителей.
Рецептами поделился Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород".
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