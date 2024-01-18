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Любимые цветы российских женщин: когда и как надо сеять петунию. Врепмя уже настало?

1:50
Садоводство » Цветы

Нет сомнений, что петуния является одним из самых популярных растений среди цветоводов. Однако степень сложности выращивания ее из рассады может показаться преувеличенной, поскольку для успешных результатов достаточно следовать нескольким простым правилам.

Любимые цветы российских женщин: когда и как надо сеять петунию. Врепмя уже настало?
Фото: flickr. com by Adam Jones is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Важную роль играет правильное время посадки семян. Например, для достижения раннего цветения ампельных петуний рекомендуется начинать сев уже в январе, в то время как для других сортов оптимальное время — февраль-март.

Семена петунии мелкие, поэтому их не следует глубоко закапывать. Просто оставьте их на влажной поверхности без присыпки землей. Посадки следует накрывать стеклом или целлофаном для поддержания постоянной влажности, а контейнеры помещать в теплое место при температуре +23…+25 градусов до полного появления всходов.

Эксперты советуют поддерживать высокую температуру, чтобы семена проросли быстрее — в течение недели, предотвращая тем самым загнивание от длительного нахождения в почве.

Очень важно следить за влажностью почвы, чтобы избежать чёрной ножки. Петуния, будучи засухоустойчивой, лучше переносит недостаток влаги, чем ее избыток.

При посеве в феврале-марте рассаде необходима дополнительная подсветка, чтобы избежать вытягивания ростков. С апреля естественный свет из окна может быть достаточным.

Не торопитесь снимать крышку с посадочного материала сразу после появления всходов. Это важно, чтобы избежать пересыхания молодых всходов из-за резкой смены влажности воздуха. Постепенно убирайте крышку в течение недели, постепенно увеличивая время без нее.

Молодые растения следует держать на рассеянном свете при температуре +20 градусов днем и +16 градусов ночью.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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