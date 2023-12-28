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Эти растения требуют минимального полива

2:13
Садоводство » Комнатные цветы

Многие забывают поливать комнатные цветы, часто на это не хватает времени. Существует набор растений, которые требуют минимального полива. "Мир садоводства" опубликовал подборку. Эти растения способны выдерживать недостаток влаги.

Эти растения требуют минимального полива
Фото: "Pelargonium zonale on the balcony" by Liilia Moroz is licensed under CC BY-SA 4.0.

Некоторые из этих растений также могут пережить недостаток солнечного света или небольшую затенённость.

Герань или пеларгония (Geranium-Pelargonium). Цветущее растение с крупными соцветиями различных оттенков. Устойчиво и легко размножается черенками.

Конский хвост (Beaucarnea recurvata). Длинные узкие листья удерживают влагу, устойчив к сухости почвы. Требует солнечного света.

Толстянка (Atropurpurea). Имеет серебристо-зеленые листья с красновато-фиолетовыми краями.

Пустынная роза (Desert Rose, Adenium Obesum). Цветущее суккулентное растение с толстым стволом и кожистыми листьями.

Алоэ (Aloe). Колючие листья, используемые для лечения, требует яркого света.

Хвост ослика (Ocherok morganianum). Сочные серо-зелёные листья, легко размножается.

Саговник (Cycas поникающий). Медленно растущая пальма, предпочитает яркое освещение и тепло.

Потос золотистый (Epipremnum Aureum). Красочные листья, переносит некоторую затененность.

Хавортия полосатая (Hawthoria fasciata). Красивое растение с зелеными листьями и белыми полосами.

Каланхоэ (Kalanchoe blossfeldiana). Цветущее растение с гроздьями цветов разных оттенков.

Аспидистра или чугунное дерево (Aspidistra elatio). Специфические темно-зеленые листья, переносит низкую освещенность.

Язык быка (Gasteria биколор). Шипы розовато-красного цвета, листья напоминают сердце.

Замиокулькас (Zamioculcas zamiifolia). Блестящие листья, переносит низкую освещённость.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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