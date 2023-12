Your browser does not support the audio element.

Многие забывают поливать комнатные цветы, часто на это не хватает времени. Существует набор растений, которые требуют минимального полива. "Мир садоводства" опубликовал подборку. Эти растения способны выдерживать недостаток влаги.

Фото: "Pelargonium zonale on the balcony" by Liilia Moroz is licensed under CC BY-SA 4.0.