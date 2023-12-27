Йод показывает эффективность в защите томатов от болезней

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Йод является продуктов, который всегда под рукой. Он полезен для многих растений, поскольку помогает регулировать их ферментную систему, которая ответственна за "дыхание" культур. Дефицит йода у растений не вызовет негативного влияния, однако внесением слабого раствора йода в почву или опрыскиванием можно ускорить развитие культур, повысить их устойчивость к болезням и вредителям.

Фото: "Помидоры - 09 - (2 августа)" by Roman Boldyrev is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Чтобы обработать томаты, нужно полить рассаду раствором (1 капля на 3 литра воды), что стимулирует развитие цветочных кистей и увеличивает количество завязей. Взрослые растения затем поливают более концентрированным раствором (3 капли на 10 литров воды), ускоряя завязывание плодов и способствуя их более быстрому созреванию.

Йод эффективен и для профилактики фитофтороза (5 капель на 10 литров воды), а в случае заражения доза удваивается. Этот метод помимо защиты от болезней также способствует ускоренному созреванию томатов.

Важно помнить, что обработка томатов йодом не проводится во время их цветения. Советуется чередовать обработку йодом с опрыскиванием чесночным раствором для улучшения эффективности защиты растений, пишет "Мир Садоводства".