Посевная по лунному календарю: когда лучше сеять баклажаны

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Период рассады уже не за горами. Хорошим решением будет планирование посева. Эксперт сетевого издания "БелНовости" Анастасия Коврижных, учёный-агроном, ландшафтный дизайнер рассказала, когда лучше посадить баклажаны.

Фото: "Brinjal (Egg Plant)" by Balaji.B Photography is marked with Public Domain Mark 1.0. is licensed under This work is marked as being in the public domain.

Фазы Луны влияют на прорастание семян, рост и развитие растений, и, соответственно, будущий урожай. Специалист назвала лучшие дни для посадки баклажан в январе. Она рекомендует делать это 14 и 15, 18-20, 23 и 24 января. 11, 25 и 27 января семена вообще лучше не трогать.

Агроном рекомендует точно рассчитывать дату посева. Для этого нужно знать дату, когда высадите рассаду в грунт, срок роста рассады от появления всходов до высадки, а также время, которое требуется для подготовки к посевной. Нужно сложить это количество дней. Например, если получилось 40 дней, то сроком пересадки рассады будет 20 мая, а к посевной приступают 10 апреля. Важно учитывать климат в регионе.