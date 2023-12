Your browser does not support the audio element.

Период рассады уже не за горами. Хорошим решением будет планирование посева. Эксперт сетевого издания "БелНовости" Анастасия Коврижных, учёный-агроном, ландшафтный дизайнер рассказала, когда лучше посадить баклажаны.

Фото: "Brinjal (Egg Plant)" by Balaji.B Photography is marked with Public Domain Mark 1.0. is licensed under This work is marked as being in the public domain.