Период рассады уже не за горами. Хорошим решением будет планирование посева. Эксперт сетевого издания "БелНовости" Анастасия Коврижных, учёный-агроном, ландшафтный дизайнер рассказала, когда лучше посадить баклажаны.
Фазы Луны влияют на прорастание семян, рост и развитие растений, и, соответственно, будущий урожай. Специалист назвала лучшие дни для посадки баклажан в январе. Она рекомендует делать это 14 и 15, 18-20, 23 и 24 января. 11, 25 и 27 января семена вообще лучше не трогать.
Агроном рекомендует точно рассчитывать дату посева. Для этого нужно знать дату, когда высадите рассаду в грунт, срок роста рассады от появления всходов до высадки, а также время, которое требуется для подготовки к посевной. Нужно сложить это количество дней. Например, если получилось 40 дней, то сроком пересадки рассады будет 20 мая, а к посевной приступают 10 апреля. Важно учитывать климат в регионе.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).