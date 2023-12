На урожайность помидор влияют не только погодные условия, состояние грунта, количество удобрений. Немаловажный фактор — соседи, с которыми растёт культура. С некоторыми томат "дружит", а с другими не любит быть в паре. Эксперт сетевого издания "БелНовости", ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, какие цветы будут хорошими "соседями" для помидоров.

Фото: "Tomatoes hanging overhead" by sylvar is licensed under CC BY 2.0.