Этот цветок в междурядьях томатов отпугнёт вредителей и обеспечит богатый урожай

На урожайность помидор влияют не только погодные условия, состояние грунта, количество удобрений. Немаловажный фактор — соседи, с которыми растёт культура. С некоторыми томат "дружит", а с другими не любит быть в паре. Эксперт сетевого издания "БелНовости", ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, какие цветы будут хорошими "соседями" для помидоров.

Фото: "Tomatoes hanging overhead" by sylvar is licensed under CC BY 2.0.

Специалист порекомендовала посадить рядом с томатами бархатцы. Они являются гарантированной защиты культуры от вредителей. Запах, который источают эти цветы, отпугивают медведку и совка. Также аромат бархатцев защищает томаты от нематод. Цветы "устраняют" опасных существ на глубине до 0,5 метров.