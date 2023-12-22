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Этот цветок в междурядьях томатов отпугнёт вредителей и обеспечит богатый урожай

Садоводство » Вредители и болезни

На урожайность помидор влияют не только погодные условия, состояние грунта, количество удобрений. Немаловажный фактор — соседи, с которыми растёт культура. С некоторыми томат "дружит", а с другими не любит быть в паре. Эксперт сетевого издания "БелНовости", ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, какие цветы будут хорошими "соседями" для помидоров.

Этот цветок в междурядьях томатов отпугнёт вредителей и обеспечит богатый урожай
Фото: "Tomatoes hanging overhead" by sylvar is licensed under CC BY 2.0.

Специалист порекомендовала посадить рядом с томатами бархатцы. Они являются гарантированной защиты культуры от вредителей. Запах, который источают эти цветы, отпугивают медведку и совка. Также аромат бархатцев защищает томаты от нематод. Цветы "устраняют" опасных существ на глубине до 0,5 метров. 

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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