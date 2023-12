Your browser does not support the audio element.

Некоторые кустарники не только привлекательно смотрятся, но и обладают приятным запахом. К ним относится каликант. Это растение обладает густой кроной из тёмно-зелёных листьев и очаровывает яркими цветами. В мае-июне на нём распускаются ароматные тёмно-красные цветы диаметром около 5-7 см, которые радуют своим неповторимым ароматом, напоминающим запах клубники.

Фото: "File:Чернівецький ботанічний сад каликант квітучий.jpg" by Wereskowa is licensed under CC BY-SA 4.0. by Wereskowa How to use