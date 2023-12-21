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Каликант под окнами наполнит дом ароматом клубники

1:34
Садоводство » Деревья и кустарники

Некоторые кустарники не только привлекательно смотрятся, но и обладают приятным запахом. К ним относится каликант. Это растение обладает густой кроной из тёмно-зелёных листьев и очаровывает яркими цветами. В мае-июне на нём распускаются ароматные тёмно-красные цветы диаметром около 5-7 см, которые радуют своим неповторимым ароматом, напоминающим запах клубники.

Каликант под окнами наполнит дом ароматом клубники
Фото: "File:Чернівецький ботанічний сад каликант квітучий.jpg" by Wereskowa is licensed under CC BY-SA 4.0. by Wereskowa How to use

Каликант имеет компактный размер (не более двух метров в высоту) и не требует особенного ухода. Даже начинающему садоводу будет легко справиться с его выращиванием, так как для него достаточно лишь солнечного света. Уход за кустарником включает регулярный полив в жаркую погоду и обрезку для поддержания его формы и удаления сухих и больных веток, пишет wiki-dacha.ru.

Лучшее время для посадки каликанта — весна или осень. Рекомендуется выбирать место с достаточным количеством солнечного света и хорошей дренажной системой, так как кустарник предпочитает влажную почву, но не переносит застой воды. Для удобрения каликанта можно использовать органические вещества, такие как перегной или компост. Подкормку рекомендуется вносить весной и осенью, при этом необходимо следить, чтобы не переборщить с количеством. Каликант имеет различные сорта, среди которых выделяются "Венера", "Афины", "Хартледж вайн" и "Руби".

Calycanthus floridus - каликант цветущий
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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