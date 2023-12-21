Морковь не придётся прореживать: "ленивый" способ избавит от необходимости ползать на коленях

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Существует уникальный способ посадки моркови без необходимости прореживания. Этот метод позволяет заняться посадкой зимой, находясь дома. Метод раскрыл Дзен-канал "Сад огород лайф".

Фото: openverse.org by Scott 97006 is licensed under CC BY 2.0.

Для этого потребуются стандартные лотки из-под яиц — на 10, 20 или 30 мест. Выбираем любой свободный день для "зимней посадки". Процесс кропотливый и требует времени, но результат просто великолепен: морковь растёт ровно и не мешает друг другу.

Сначала с помощью канцелярского ножа делаем небольшой разрез в виде крестика в каждой яичной ячейке. Он достаточен для того, чтобы корешки могли пробиться через мягкий картона и направиться вниз, а не в разные стороны. После выполнения разрезов берём семена, предпочтительно гранулированные. Кладём по одному зернышку в каждую яичную ячейку.

Если у вас есть не гранулированные семена, то высыпьте их на белое блюдце. Затем возьмите зубочистку, смочите её в воде и аккуратно перетаскивайте по одному зёрнышку в каждую ячейку.

Постепенно складываем яичные лотки друг на друга. Таким образом, мы формируем наши разборные грядки. Остаётся только дождаться весны и тепла, чтобы взять "яичные грядки" и отвезти их в сад. Там можно за несколько минут удачно пересадить всё это на грядку, не нужно будет ползать на коленях часами, как раньше.

Также автор рассказал о процессе самой посадки. Сначала перекапываем грядку, делаем землю рыхлой с помощью граблей, а затем поливаем её, чтобы увлажнить почву. После этого плотно располагаем яичные коробочки с семенами рядом друг с другом. Важно аккуратно присыпать землёй сверху, предпочтительно перегноем, который можно приобрести в магазине в мешках по 100 литров.

Присыпаем лотки так, чтобы полностью закрыть ячейки, но не переборщите — максимальная толщина слоя земли над ячейками должна быть 1-2 сантиметра. Затем поливаем водой из лейки. Лучше всего использовать предмет с мягким струйным напором, чтобы не смыть землю из лотков.

Далее нужно накрыть грядку плёнкой, чтобы предотвратить испарение влаги. Таким образом, картон быстрее разлагается в почве. Этот метод замечателен, всходы появляются очень быстро, с ним никогда не придётся прореживать морковь. А про сорняки вообще можно забыть на весь сезон.