Этот способ хранения и обработки спасёт ваш урожай: соберёте 800 кг картофеля с сотки без парши и проволочника

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Существуют секреты успешного выращивания картофеля. Ими поделился опытный садовод с более чем 30-летним стажем. Результат опубликовал Дзен-канал "Сад огород лайф".

Фото: "Potatoes" by 16:9clue is licensed under CC BY 2.0.

Перед хранением семенного материала зимой его необходимо обязательно перебрать. Это следует делать не только перед посадкой, но и осенью. Важно понимать, что несколько больных клубней могут вызвать распространение болезней на протяжении всего сезона хранения. Оставляем только чистые, которые не имеют явных признаков заболевания. Их нужно основательно высушить и оставить на солнце, чтобы они слегка позеленели, после чего перенести в погреб для хранения.

Ответ на вопрос о том, когда точно высадить картошку весной, зависит от климатической зоны, в которой вы находитесь. Однако обычно это происходит в начале мая. Садовод также рекомендуем проводить процедуру обеззараживания даже для визуально здоровых клубней. Например, поможет замачивание в насыщенно-розовом растворе марганцовки незадолго до посадки. Это нужно сделать сразу после того, как картошку достали из погреба.

Садовод замачивает клубни пачками по 20 минут. Чтобы усилить эффект, можно добавить чайную ложку аммиачной селитры и стакан древесной золы на каждое ведро воды с марганцовкой. После замачивания картофель нужно вытащить и разложить в один-два слоя по ящикам, после чего убрать его на хранение в тёплое помещение с температурой воздуха около 12-15 градусов и наличием дневного света. Иначе ростки будут белыми, длинными и хрупкими. Если вы только что приобрели клубни перед посадкой, то рекомендуется прогреть их примерно за 3-4 дня до посадки при температуре около 35 градусов, чтобы активизировать почки и обеспечить более быстрое появление всходов.

В день посадки очень полезно опрыскать клубни стимулятором роста. Для этого садовод готовит насыщенный раствор гумата натрия — две столовые ложки концентрата на три литра воды. Проросшие клубни прямо в ящиках обильно опрыскиваются этим раствором. Благодаря такой обработке урожайность повышается как минимум на 15 процентов.

При посадке садовод обязательно вносит в лунки смесь из луковой шелухи, молотой яичной скорлупы и азофоски в пропорциях, рассчитанных на глаз. Все ингредиенты заранее перемешиваются в мешке. Однако стоит учесть, что на некоторых почвах добавление золы может привести к появлению парши. Причина этого явления неизвестна, но факт остаётся фактом.