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3 цветущих кустарника, которые растут бешенными темпами

1:18
Садоводство » Деревья и кустарники

Для создания красивого озеленения на участке рекомендуется использовать декоративные кустарники. Некоторые из них отличаются быстрым ростом, достигая годового прироста побегов около двух метров.

3 цветущих кустарника, которые растут бешенными темпами
Фото: Own work by Moonik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По данным портала ogorod.ru, отличным выбором для быстрого озеленения дачи является акация желтая, также известная как карагана древовидная. Этот кустарник, способный вырастать до пяти метров, легко поддается стрижке, что делает его идеальным вариантом для создания живой изгороди. К тому же пчелы привлекает аромат цветов акации.

Еще одним быстрорастущим вариантом является буддлея Давида. За один сезон ее стебли могут достигать двух-двух с половиной метров. Обрезка этого кустарника способствует его пышному цветению, радуя глаз кистевидными соцветиями различных оттенков, от белого до фиолетового.

Для тех, кто ищет что-то необычное, отличающееся от распространенных растений, подходит бузина черная. Летом она украшает дачу обильными щитковидными соцветиями с приятным ароматом, а осенью — черными или кремово-золотистыми плодами с красноватым оттенком.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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