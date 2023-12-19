Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт диагноз танцора Красилова, который мог стать фатальным
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник вблизи Брянска
Против России ввели уже 18 772 санкции. Россия справляется
Советник главы ДНР Гагин: ВСУ бросили позиции на передовой в ДНР
Марочко:на купянском направлении ВСУ копируют российскую линию обороны
5 способов восстановления почти мертвых растений
Не убивайте свою герань, не давайте ей эту подкормку
Назван главный способ защититься от взлома в России
Мать умершего шоумена Красилова получит в наследство квартиру сына в Москве

Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, что влияет на цветение декабриста

1:17
Садоводство » Комнатные цветы

Рождественский кактус (декабрист) зачастую не радует цветением. Эксперты по садоводству рассказали, что влияет на это. Они отметили, что растению требуются особые условия для цветения. Нужно обратить внимание на несколько факторов.

Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, что влияет на цветение декабриста
Фото: Нейросеть LEXICA

Выбор места

Разместите рождественский кактус возле окна, выходящего на север, где он сможет наслаждаться фильтрованным солнечным светом.

Уровень влажности

Декабристы предпочитают более высокий уровень влажности, который может быть сложным поддерживать в засушливые зимние месяцы. Если у вас есть увлажнитель воздуха, разместите его рядом с растением. Если нет, можно поставить поднос с водой рядом с ним. Также подойдёт опрыскивание декабриста водой, передаёт dealhome.co.uk.

Почва

Переувлажнение — одна из самых распространённых ошибок, которые часто совершают люди. Убедитесь, что растение никогда не стоит в воде, и что на дне горшка имеются соответствующие дренажные отверстия.

Выбор горшка

Если растение поместить в слишком маленький горшок, оно может слишком сильно опустить корни, а это значит, что у него не останется места для дальнейшего роста.

Рождественский кактус – правильный уход
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.

Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
С трудом передвигается: Александру Буйнову не удалось скрыть проблемы со здоровьем
Буйнов очень сильно болен и уже с трудом передвигается
Рассказ консьержки: выяснились новые обстоятельства смерти Дмитрия Красилова
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
Завершается Год педагога и наставника: итоги и выводы Виктор Пахомов Агрессивная экспансия: Китай плотно врос в экономику России Алексей Гончаров Гуманитарный гигант: в воздух поднялся дирижабль Pathfinder 1 Анастасия Жукова
Символ процветания и богатства: четыре совета помогут вырастить денежное дерево
В Китае рассказали о двух подарках от России
Лук или морковь: что жарят первым. Это знают немногие, поэтому подсказываем
Лук или морковь: что жарят первым. Это знают немногие, поэтому подсказываем
Последние материалы
Звезде фильма "Ёлки" Плаксиной потребовалась экстренная госпитализация
Ким Чен Ын погрозил США очень большой ракетой
Плохая примета: астролог Любимова предупредила, что нельзя дарить на Новый год
Французский политик Филиппо одёрнул воинствующего Писториуса
Диетолог Кабанов объяснил, какой майонез полезен для организма
Песня Юрия Шатунова "Седая ночь" найдена в топе зарубежных соцсетей
Большая польза всего от двух комнатных растений
ВСУ "активно убегают в тыл" от российского спецназа
В Сербии оппозиция выступила с требованием отменить результаты выборов и объявила голодовку
Военный ВСУ Сиротюк заявил, что Украину ждёт самый страшный год конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников