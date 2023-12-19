Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, что влияет на цветение декабриста

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Рождественский кактус (декабрист) зачастую не радует цветением. Эксперты по садоводству рассказали, что влияет на это. Они отметили, что растению требуются особые условия для цветения. Нужно обратить внимание на несколько факторов.

Фото: Нейросеть LEXICA

Выбор места

Разместите рождественский кактус возле окна, выходящего на север, где он сможет наслаждаться фильтрованным солнечным светом.

Уровень влажности

Декабристы предпочитают более высокий уровень влажности, который может быть сложным поддерживать в засушливые зимние месяцы. Если у вас есть увлажнитель воздуха, разместите его рядом с растением. Если нет, можно поставить поднос с водой рядом с ним. Также подойдёт опрыскивание декабриста водой, передаёт dealhome.co.uk.

Почва

Переувлажнение — одна из самых распространённых ошибок, которые часто совершают люди. Убедитесь, что растение никогда не стоит в воде, и что на дне горшка имеются соответствующие дренажные отверстия.

Выбор горшка

Если растение поместить в слишком маленький горшок, оно может слишком сильно опустить корни, а это значит, что у него не останется места для дальнейшего роста.