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Эти цветы нужно сеять в январе, чтобы получить буйный цвет с ранней весны до осенних заморозков

2:24
Садоводство » Цветы

Январь — не самое подходящее время для посева цветов на рассаду из-за недостатка света и низкой температуры воздуха. Но если вы хотите получить ранние цветы и имеете возможность обеспечить растениям достаточное освещение и тепло, то некоторые виды цветов можно начать сеять уже в январе. Эксперт сетевого издания "Белновости", учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала об этом подробнее.

Эти цветы нужно сеять в январе, чтобы получить буйный цвет с ранней весны до осенних заморозков
Фото: "Flower 76" by Alexxx1979 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Петуния — один из самых популярных и красивых цветов для украшения балконов, клумб, горшков и подвесных корзин. Чтобы успеть вырастить их к лету, их семена сеют на рассаду в январе-феврале при температуре 20-22 градуса и подсветке не менее 12 часов в сутки. Семена петунии очень мелкие, их просто нужно распределить по увлажнённой почве и слегка прижать. Как только появляются ростки, растения пересаживаются в отдельные контейнеры и выращиваются до момента высадки в грунт.

Лобелия — нежный и изящный цветок, который образует пышное облако мелких синих, белых, розовых или фиолетовых цветков. Её семена также рекомендуется сеять на рассаду в январе-феврале при температуре 18-20 градусов и подсветке не менее 14 часов в сутки. Семена лобелии также мелкие, их просто нужно распределить по влажной поверхности питательного субстрата и укрыть стеклом или пленкой для создания парникового эффекта. Далее растения пересаживаются в отдельные контейнеры и выращиваются до пересадки в грунт.

Бегония — великолепный цветок с множеством разных форм и цветов. Цветок также рекомендуется сеять на рассаду в январе-феврале при температуре 22-24 градуса и подсветке не менее 16 часов в сутки. Семена бегонии небольшие, их нужно распределить по влажной почве и слегка прижать. Далее растения пересаживаются в горшки и выращиваются до пересадки в грунт.

Выбирая эти цветы для посева на рассаду в январе, вы сможете наслаждаться их красотой и ароматом с ранней весны до поздней осени.

Ранее Pravda.Ru рассказала, как заставить спатифиллум цвести.

НОВИНКИ СОРТОВ ПЕТУНИИ НА СЕЗОН 2024.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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