Бутоны станут огромными: спатифиллум сразу покроется бутонами от чайной ложки этого продукта

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Спатифиллум, известный также как "женское счастье", представляет собой невероятно полезный цветок, способный очищать воздух в помещении, насыщая его кислородом и, тем самым, улучшая не только качество сна, но и настроение. Однако после цветения может быть сложно добиться образования новых цветочных бутонов.

Фото: https://ukrpublic.com/

Опытные садоводы предлагают использовать продукт, который можно легко найти на любой кухне, чтобы попытаться помочь растению. Они рекомендуют поливать спатифиллум настоем из чеснока.

Чеснок является отличным удобрением для цветов, так как обладает высоким содержанием калия, фосфора, магния и других необходимых микроэлементов. Кроме того, заслуга фитонцидов, присутствующих в чесноке, заключается в помощи борьбе с болезнями и вредителями, пишет gorodche.ru.

Приготовить питательный настой очень просто. Для этого понадобятся 1 чайная ложка сухого чеснока и 1 литр кипятка. Первым делом положите чеснок в чайник, затем залейте его кипятком и дайте настою остыть. После этого освободите раствор от остатков чеснока, процедив его через сито или марлю. Теперь можно полить полученный настой через поддон спатифиллума, но не надо попадать на корни. Спустя какое-то время вы заметите, как цветок начнет образовывать новые бутоны.