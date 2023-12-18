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Сорт огурцов "РМТ F1" отличается высокой урожайностью, семена разбирают зимой

Садоводство » Овощи

Опытные садоводы поделились лучшим скороспелым гибридом огурца "РМТ F1". Это разновидность, которая обладает изобилием, хрустящей структурой и приятно-сладким вкусом — незаменимая находка для завсегдатаев дачных участков, которые предпочитают наслаждаться своими салатами из домашней овощной продукции уже в июне и запастись заготовками на зиму в августе.

Сорт огурцов "РМТ F1" отличается высокой урожайностью, семена разбирают зимой
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Плоды данного огуречного гиганта достигают длины 13 сантиметров и имеют массу около ста граммов. Огурцы растут однородными, без горечи и радуют сладковатым ароматом. Собирать спелые плоды можно уже через 35 дней с момента первых всходов.

Этот сорт прекрасно переносит засуху, что является его большим преимуществом. Он легко процветает как в теплице, так и на открытом грунте. Кроме того, он способен выдерживать резкие перепады температур и жаркое лето. Для увеличения урожая достаточно лишь регулярно удалять завязи.

Этот сорт порадует вас ранним сбором, к чему стоит обратить внимание — такая разновидность даже успешно растёт в домашних условиях. Семена для посадки на даче следует сеять уже в марте. Если вы хотите попробовать вырастить их дома, то наилучший момент для этого — февраль, но при этом зимой необходимо обеспечить дополнительное освещение с помощью фитоламп.

Чтобы получить богатый урожай, достаточно минимального ухода: своевременный полив, адекватное количество света, органическое и минеральное питание. Сорт "РМТ F1" не нуждается в обрезке и пасынковании. Он пользуется огромной популярностью среди дачников, поэтому лучше запастись семенами заранее — к весне они могут быть раскуплены.

Ранее Pravda.Ru сообщила, как приготовить хороший грунт для рассады.

Огурец суперпучкового типа РМТ F1
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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