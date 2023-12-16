Секрет приготовления рассады, который обеспечит хороший рост помидорам

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Существуют некоторые секреты приготовления почвы для рассады и последующего выращивания помидоров. Сезон посадки растений на рассаду скоро начнется, но уже сейчас можно приступать к подготовке почвы и дать ей время настояться. Дзен-канал "Сад огород лайф" поделился способом приготовления правильного грунта. Автор пользуется им уже 30 лет.

Фото: openverse by St0rmz is licensed under CC BY-SA 2.0

Для приготовления почвы под рассаду потребуется: 1 ведро огородной земли, 1 ведро покупного перегноя, полкило просеянной золы, килограмм просеянного песка и 2 столовые ложки азофоски.

Если у вас густая почва на огороде, то добавьте кокосового субстрата для рыхлости. Все ингредиенты хорошо перемешиваются, во время этого процесса необходимо опрыскивать землю несколько раз тёмным раствором марганцовки для борьбы с бактериями. После этого земля упаковывается в плотные пакеты и хранится в коморке. Такая почва обеспечит все необходимое питание до высадки рассады в грунт, и проблема чёрной ножки не будет беспокоить.

Также в статье отмечается, что если сажать рассаду рано, чтобы она не вытягивалась, нужно своевременно пересаживать её в отдельные чашки. Как только посадочная ёмкость стала маленькой, пересаживайте рассаду с корнем в большую ёмкость. Это сделает рассаду крепкой и здоровой. Автор рекомендует сорта "Ляна", "Татьяна", "Король Ранних", "Санька", "Спринт" и "Самрастёт". Из поздних сортов хорошо подходит "Столыпин".