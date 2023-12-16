Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Заворотнюк рассказала о тяжелом состоянии здоровья мамы
Рецепт нежного салата с грудкой и пряной морковью на Новый год заменит "Оливье"
Врачи ответили, зачем людям нужны зубы мудрости
Врачи нашли связь между субпродуктами и хорошей кровью
Россияне смогут объединить страхование жизни с получением дохода от инвестиций
Водителям рассказали о сложностях постановки автомобиля на учет в 2024 году
Кардиолог Копылов заявил, что алкоголь в Новый год вредит организму гораздо сильнее
Психолог Зродникова поделилась лучшими способами улучшения памяти
Эксперты рассказали, почему продажи китайских автомобилей в России рухнули

Секрет приготовления рассады, который обеспечит хороший рост помидорам

1:40
Садоводство » Советы

Существуют некоторые секреты приготовления почвы для рассады и последующего выращивания помидоров. Сезон посадки растений на рассаду скоро начнется, но уже сейчас можно приступать к подготовке почвы и дать ей время настояться. Дзен-канал "Сад огород лайф" поделился способом приготовления правильного грунта. Автор пользуется им уже 30 лет.

Секрет приготовления рассады, который обеспечит хороший рост помидорам
Фото: openverse by St0rmz is licensed under CC BY-SA 2.0

Для приготовления почвы под рассаду потребуется: 1 ведро огородной земли, 1 ведро покупного перегноя, полкило просеянной золы, килограмм просеянного песка и 2 столовые ложки азофоски.

Если у вас густая почва на огороде, то добавьте кокосового субстрата для рыхлости. Все ингредиенты хорошо перемешиваются, во время этого процесса необходимо опрыскивать землю несколько раз тёмным раствором марганцовки для борьбы с бактериями. После этого земля упаковывается в плотные пакеты и хранится в коморке. Такая почва обеспечит все необходимое питание до высадки рассады в грунт, и проблема чёрной ножки не будет беспокоить.

Также в статье отмечается, что если сажать рассаду рано, чтобы она не вытягивалась, нужно своевременно пересаживать её в отдельные чашки. Как только посадочная ёмкость стала маленькой, пересаживайте рассаду с корнем в большую ёмкость. Это сделает рассаду крепкой и здоровой. Автор рекомендует сорта "Ляна", "Татьяна", "Король Ранних", "Санька", "Спринт" и "Самрастёт". Из поздних сортов хорошо подходит "Столыпин".

САМЫЕ УРОЖАЙНЫЕ СОРТА ТОМАТОВ (ЛУЧШИЕ СОРТА ТОМАТОВ)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Участник СВО приехал в отпуск и вышел на пикет с требованием помочь сослуживцам

В Чите приехавший в отпуск участник специальной военной операции Олег Изосимов вышел на одиночный пикет к зданию правительства Забайкальского края с требованием помочь сослуживцам.

В Чите участник СВО Изосимов выступил с требованием помочь сослуживцам
Певица Кристина Орбакайте заметила, что после возвращения в РФ произошли "прекрасные изменения"
Прекрасные изменения: певица Кристина Орбакайте сделала признание о России
Удар "Кинжалами" напугал Зеленского. Он был эвакуирован в Висбаден смотреть "мультики"
В США раздражены настроением Путина
Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова Белград хочет вернуть сербов на родину  Михаил Плисюк
Уехавший в США Панин* пожаловался на дороговизну и попросил помощи
В Китае рассказали о шутке Путине, которая вызвала негодование на Западе
Чай превращается в отраву: главные ошибки, которые делают многие
Чай превращается в отраву: главные ошибки, которые делают многие
Последние материалы
Рецепт нежного салата с грудкой и пряной морковью на Новый год заменит "Оливье"
Врачи ответили, зачем людям нужны зубы мудрости
Врачи нашли связь между субпродуктами и хорошей кровью
Россияне смогут объединить страхование жизни с получением дохода от инвестиций
Водителям рассказали о сложностях постановки автомобиля на учет в 2024 году
Кардиолог Копылов заявил, что алкоголь в Новый год вредит организму гораздо сильнее
Психолог Зродникова поделилась лучшими способами улучшения памяти
Эксперты рассказали, почему продажи китайских автомобилей в России рухнули
Друг Градского Додолев рассказал, сколько Пугачёва зарабатывала в 90-е
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль на юбилей Андрея Макаревича**
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников