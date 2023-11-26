Чтоб рассада взошла как на дрожжах: из чего приготовить грунт для неё

Садоводы понимают, что для успешного выращивания рассады не менее важен качественный грунт, чем качество семян. Этот грунт можно приобрести в специализированных магазинах или приготовить самостоятельно.
Для приготовления почвосмеси возьмем 1 часть огородной почвы, которую можно заменить торфом или дерновой землей. Для дерновой земли лучше использовать верхний темный слой из лиственного леса, луга или поля. Добавим 1 часть речного песка, который придаст почве воздухопроницаемость и более рыхлую структуру. Третий компонент — 1 часть перегноя или компоста, обогатит почвосмесь питательными элементами и улучшит ее влаго- и воздухопроницаемость. К каждому ведру почвосмеси добавим 10 г суперфосфата и 1 стакан древесной золы. Зола содержит все необходимые макро- и микроэлементы, за исключением азота, который уже присутствует в достаточных количествах в компосте. Кроме того, зола хорошо раскисляет почву.
Все компоненты тщательно перемешиваем. Соотношение огородной земли и песка следует корректировать в зависимости от состава огородной почвы: для песчаной — уменьшаем количество песка, для глинистой — увеличиваем.
Для хранения приготовленной почвосмеси рекомендуется упаковать ее в полиэтиленовые пакеты — это позволит ей дольше сохранять влагу. Грунт для рассады можно хранить в помещении или на балконе. Даже если почва замерзнет, большая часть микроорганизмов просто прекратит свое развитие, не погибнув. Перед посевом рассады день или два поместите почву в теплое место, чтобы почва была теплой при посеве.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.