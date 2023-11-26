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Чтоб рассада взошла как на дрожжах: из чего приготовить грунт для неё

1:49
Садоводство » Советы

Садоводы понимают, что для успешного выращивания рассады не менее важен качественный грунт, чем качество семян. Этот грунт можно приобрести в специализированных магазинах или приготовить самостоятельно.

Чтоб рассада взошла как на дрожжах: из чего приготовить грунт для неё
Фото: commons.wikimedia. org by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Для приготовления почвосмеси возьмем 1 часть огородной почвы, которую можно заменить торфом или дерновой землей. Для дерновой земли лучше использовать верхний темный слой из лиственного леса, луга или поля. Добавим 1 часть речного песка, который придаст почве воздухопроницаемость и более рыхлую структуру. Третий компонент — 1 часть перегноя или компоста, обогатит почвосмесь питательными элементами и улучшит ее влаго- и воздухопроницаемость. К каждому ведру почвосмеси добавим 10 г суперфосфата и 1 стакан древесной золы. Зола содержит все необходимые макро- и микроэлементы, за исключением азота, который уже присутствует в достаточных количествах в компосте. Кроме того, зола хорошо раскисляет почву.

Все компоненты тщательно перемешиваем. Соотношение огородной земли и песка следует корректировать в зависимости от состава огородной почвы: для песчаной — уменьшаем количество песка, для глинистой — увеличиваем.

Для хранения приготовленной почвосмеси рекомендуется упаковать ее в полиэтиленовые пакеты — это позволит ей дольше сохранять влагу. Грунт для рассады можно хранить в помещении или на балконе. Даже если почва замерзнет, большая часть микроорганизмов просто прекратит свое развитие, не погибнув. Перед посевом рассады день или два поместите почву в теплое место, чтобы почва была теплой при посеве.

Как сделать ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ своими руками?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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