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Отмерить удобрение правильно: поможет спичечный коробок

Садоводство » Советы

Отмерить определенное количество удобрений для растений может быть просто с использованием обычного спичечного коробка, что облегчит задачу огородникам, не уверенным в точном количестве подкормки.

Отмерить удобрение правильно: поможет спичечный коробок
Фото: Own work by Akshaya govindasamy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Согласно информации из Телеграм-канала «Дача | Мой домик», спичечный коробок предоставляет удобную меру для измерения различных видов удобрений. Например, в картонной таре легко поместится до 19 граммов сульфата аммония или хлористого калия.

Для отмеривания аммиачной селитры, спичечный коробок подходит для измерения 17 граммов этой подкормки. Гранулированный суперфосфат может быть отмерен в количестве 22 граммов с использованием этого метода.

Кроме того, спичечный коробок пригоден для измерения других популярных видов удобрений. Так, в него легко помещаются: 13 граммов мочевины, 20 граммов двойного суперфосфата, 26 граммов сульфата калия или 10 граммов древесной золы. Этот простой и практичный метод обеспечивает точное измерение удобрений и упрощает заботу о растениях.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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