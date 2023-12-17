Отмерить удобрение правильно: поможет спичечный коробок

Отмерить определенное количество удобрений для растений может быть просто с использованием обычного спичечного коробка, что облегчит задачу огородникам, не уверенным в точном количестве подкормки.

Фото: Own work by Akshaya govindasamy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Согласно информации из Телеграм-канала «Дача | Мой домик», спичечный коробок предоставляет удобную меру для измерения различных видов удобрений. Например, в картонной таре легко поместится до 19 граммов сульфата аммония или хлористого калия.

Для отмеривания аммиачной селитры, спичечный коробок подходит для измерения 17 граммов этой подкормки. Гранулированный суперфосфат может быть отмерен в количестве 22 граммов с использованием этого метода.

Кроме того, спичечный коробок пригоден для измерения других популярных видов удобрений. Так, в него легко помещаются: 13 граммов мочевины, 20 граммов двойного суперфосфата, 26 граммов сульфата калия или 10 граммов древесной золы. Этот простой и практичный метод обеспечивает точное измерение удобрений и упрощает заботу о растениях.