Немного кошачьего наполнителя в цветочный горшок: произойдет захватывающее

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Мелкий минеральный наполнитель, предназначенный для кошачьих лотков, может быть использован не только в своем первоначальном качестве, но также станет отличным удобрением для различных комнатных растений, включая орхидеи и спатифиллум.

Фото: commons.wikimedia. org by Krzysiu "Jarzyna" Szymański is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

В его составе присутствуют полезные минералы, в том числе цеолит, способствующий удобрению и раскислению почвы. Этот минерал также эффективно обеззараживает почву, предотвращая появление гнили в горшках с цветами.

При пересадке растений кошачий наполнитель может пригодиться в особенности. Его добавление на дно горшка поможет избежать развития бактерий, излишнего полива и недостаточно активного развития корневой системы ваших цветов, как отмечает автор Дзен-канала "Марина Жукова".