Мелкий минеральный наполнитель, предназначенный для кошачьих лотков, может быть использован не только в своем первоначальном качестве, но также станет отличным удобрением для различных комнатных растений, включая орхидеи и спатифиллум.
В его составе присутствуют полезные минералы, в том числе цеолит, способствующий удобрению и раскислению почвы. Этот минерал также эффективно обеззараживает почву, предотвращая появление гнили в горшках с цветами.
При пересадке растений кошачий наполнитель может пригодиться в особенности. Его добавление на дно горшка поможет избежать развития бактерий, излишнего полива и недостаточно активного развития корневой системы ваших цветов, как отмечает автор Дзен-канала "Марина Жукова".
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.