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Сахар может стать отличным стимулятором для проращивания семян овощей

Садоводство » Советы

Для достижения более ранних всходов, семена можно предварительно замочить в теплой талой воде или в питательном растворе. Этот метод позволяет отобрать живые семена, включая наиболее продуктивные.

Сахар может стать отличным стимулятором для проращивания семян овощей
Фото: commons.wikimedia. org by Eiku is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Если у вас имеется большое количество семян и вы стремитесь отобрать наиболее жизнеспособные для элитной грядки, растворите 20 граммов сахара в 100 миллилитрах воды при температуре плюс 20 градусов и проращивайте семена в этом растворе.

Для предотвращения испарения воды рекомендуется накрыть семена салфеткой и стеклянной крышкой. Вода из сладкого раствора впитывается медленнее, чем из чистой воды, что позволяет впитать ее лишь наиболее сильным семенам с высокой энергией прорастания. Такие семена обеспечат наилучшие всходы на элитной грядке, в то время как остальные можно посеять согласно обычной технологии.

Частой ошибкой многих садоводов является учет абсолютно всех проросших семян. Следует отмечать только те, которые продемонстрировали нормальное развитие ростков, достигая не менее длины семени, а для круглых семян — не менее его диаметра.

Следует исключить из учета следующие семена:

  • Те, у которых проростки или корешки выглядят уродливо.
  • Семена, у которых есть ростки, но отсутствуют корешки.
  • Семена с трещинами на корешках и ростках.
ДАЙТЕ ЭТО РАСТЕНИЯМ! И они отплатят вам большим урожаем и красотой! Перезагрузите ваш сад и огород!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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