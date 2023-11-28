Какие комнатные цветы любят тесные горшки

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Существуют растения, которые не могут расти в ограниченном пространстве горшков, в то время как другие без страха переносят тесноту.

Фото: commons.wikimedia. org by Cherry Laithang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

При уходе за комнатными цветами необходимо учитывать не только их потребность в свете и чувствительность к избыточной влажности почвы, но и размер горшка.

Некоторые растения предпочитают тесные горшки, где корневая система занимает от 20% до 30% доступного пространства.

Сансевиерия

Сансевиерия прекрасно чувствует себя в широком, но не глубоком горшке. Ее корни стремятся вширь, и появление корней на поверхности указывает на необходимость пересадки.

Молочай

Это растение процветает, когда его корни достигают дна горшка с дренажными отверстиями. Пересаживать молочай рекомендуется ежегодно, а взрослые экземпляры – раз в 2 года.

Фикус

Фикусы часто размещают в ограниченных горшках, чтобы избежать гниения корней. В больших горшках начинается активное развитие корневой системы, что может привести к ослаблению надземной части растения.

Фиалки

Фиалки лучше процветают в ограниченных условиях. Пересаживать их нужно редко, удаляя только подгнившие корни.

Бальзамин

Слабая корневая система делает бальзамин неприхотливым к размеру горшка. В больших горшках растение склонно развивать подземные части, затрудняя развитие надземной зеленой массы.