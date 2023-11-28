Какие комнатные цветы любят тесные горшки

Существуют растения, которые не могут расти в ограниченном пространстве горшков, в то время как другие без страха переносят тесноту.
При уходе за комнатными цветами необходимо учитывать не только их потребность в свете и чувствительность к избыточной влажности почвы, но и размер горшка.
Некоторые растения предпочитают тесные горшки, где корневая система занимает от 20% до 30% доступного пространства.
Сансевиерия
Сансевиерия прекрасно чувствует себя в широком, но не глубоком горшке. Ее корни стремятся вширь, и появление корней на поверхности указывает на необходимость пересадки.
Молочай
Это растение процветает, когда его корни достигают дна горшка с дренажными отверстиями. Пересаживать молочай рекомендуется ежегодно, а взрослые экземпляры – раз в 2 года.
Фикус
Фикусы часто размещают в ограниченных горшках, чтобы избежать гниения корней. В больших горшках начинается активное развитие корневой системы, что может привести к ослаблению надземной части растения.
Фиалки
Фиалки лучше процветают в ограниченных условиях. Пересаживать их нужно редко, удаляя только подгнившие корни.
Бальзамин
Слабая корневая система делает бальзамин неприхотливым к размеру горшка. В больших горшках растение склонно развивать подземные части, затрудняя развитие надземной зеленой массы.
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