Обеспечиваем пышное цветение фиалки

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

При грамотном уходе за сенполиями (научное название фиалки), они могут радовать вас своими красочными цветами десять месяцев в году, с единственным перерывом во время жаркого летнего периода.

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Для того чтобы обеспечить этим комнатным цветам пышное цветение, важно придерживаться нескольких ключевых правил.

Выбор горшка для сенполий играет важную роль. Он не должен быть слишком большим, так как в просторной емкости корневая система может излишне разрастаться, отнимая у растения энергию, которая могла бы быть направлена на цветение.

Почва также играет свою роль и должна быть либо универсальной, либо специально предназначенной для сенполий. Избегайте использования почвы с открытых площадей, так как она может содержать вредителей, на которых фиалки реагируют чрезвычайно чувствительно. Важно также предоставить хороший дренаж, поскольку не все цветы могут обойтись без него.

Фиалки предпочитают яркий свет, но при этом прямые солнечные лучи могут быть для них разрушительными. Идеальным расположением являются северные или западные окна, где солнце появляется не так часто. Если окна полностью подвергаются солнечному свету, необходимы легкие шторы или москитная сетка для рассеивания света.

Учитывая теплолюбивость сенполий, следует избегать холодных сквозняков, но и чрезмерная жара не является оптимальным микроклиматом для них. Идеальная температура составляет от 16 до 21 градуса Цельсия.

Полив вазона должен быть осторожным, чтобы избежать попадания воды на цветы. Идеальным способом полива является изливание из поддона.

Удобрения следует применять не чаще одного раза в месяц, поскольку избыточное количество удобрений может негативно сказаться на листьях, вызывая их желтение и опадение.