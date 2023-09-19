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Эксперты рассказали, как избавиться от склада ненужных вещей на даче

3:52
Садоводство

Иногда бывает трудно вспомнить момент, когда на даче начинают скапливаться бесполезные вещи. Кажется, что вскоре они пригодятся, но просто продолжают занимать место и покрываться пылью годами.

Эксперты рассказали, как избавиться от склада ненужных вещей на даче
Фото: openverse.org

Если у вас нет специального "хранилища", как сарай или другое помещение, то что делать, если старые одеяла и выцветшие куртки засоряют ваш гардероб? Издание "Вести Подмосковья" обратилось к экспертам за советами по "освобождению" дачи от ненужных вещей.

"Большое количество ненужных вещей может негативно влиять на жильцов. Постоянное ощущение беспорядка воздействует на эмоциональное состояние. Если пространство совсем забито, например, разобранной мебелью, то речь уже о физическом комфорте — затрудняется перемещение по дому, создается неразбериха", — отметил операционный директор компании OX Capital Сервер Муртазаев.

Один из специалистов предложил планировать заранее, какие вещи нужны перед отправкой на дачу, чтобы избежать излишков. При каждом посещении дачи стоит внимательно оценивать, какие предметы остаются без дела. Если какая-то вещь не использовалась в течение года или дольше, то стоит задаться вопросом, действительно ли она нужна.

Совет звучал как предложение разделить ненужные вещи на три категории:

  • Для продажи/пожертвования
  • Для выброса/утилизации 
  • Для сохранения

Также можно рассмотреть возможность аренды или обмена вещами с соседями, чтобы избежать ненужных покупок.

"Хлам на даче плох тем, что это склад вещей, эмоционально заряженных. Они обычно связаны с какими-то важными переживаниями, воспоминаниями. Ведь эту сломанную швейную машинку не выбросили именно из-за того, что на ней шила прабабушка, а не из-за планов использовать ее по назначению.

В итоге, дача может оказаться музеем старых эмоций, причем не всегда приятных. Может быть, нынешний хозяин дачи любил прятаться за этой машинкой, а может быть его, наказывая, ставили в угол за ней", — рассказал психолог и преподаватель МГУ Алексей Сапкин.

Психолог также подчеркнул важность начать процесс избавления от вещей с тех, с которыми проще всего расстаться. Это могут быть предметы, которые непригодны для использования или которые никогда не вызывали интереса хозяина. Первый шаг поможет приобрести мотивацию и войти в ритм.

Также было предложено выбрать несколько вещей, которые действительно нравятся, и оставить их, а затем использовать метод "1 к 10", то есть оставить одну вещь из каждой десятки вещей, от которых решено избавиться. Это помогает упростить процесс и сделать его менее эмоционально тяжелым.

"Настроение улучшится, если дать вещи новую жизнь, например, вручив ее заинтересованному человеку. Как здорово, если старая неношенная куртка сможет кого-то согреть. Можно продать ненужное и приобрести нужное, воспринимая купленное как новое воплощение старого.

Кстати, одна из любимых техник клиентов — устроить фотосессию вещи, которую надо отдать, продать и даже выбросить. Хорошие фотографии, особенно с хозяином в кадре, порой дарят несопоставимо больше приятных эмоций, чем это делала сама вещь", — подытожил психолог Сапкин.

Специалист также подчеркнул, что важно не обесценивать опыт и связанные с вещами воспоминания при их избавлении. Вещи, которые больше не нужны, могут быть полезными для других людей или животных. Такие предметы можно сдать на переработку или использовать вторично, в зависимости от их состояния.

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Что я делаю с ненужными вещами? Как избавиться от хлама и привлечь удачу?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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