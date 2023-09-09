ТГУ: Красно-розовая окраска ледника грозит его таянием

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В рамках последней экспедиции на ледники Горного Алтая ученые обнаружили захватывающее явление: ледник Водопадный приобрел необычную красно-розовую окраску. Это явление вызвало серьезные опасения у гляциологов, специалистов, занимающихся изучением ледяных и снежных образований.

Фото: Томский государственный университет

Руководитель группы Александр Ерофеев предположил, что изменение цвета ледника может быть вызвано массовым цветением водорослей хламидомонады снежной. По его словам, активное размножение водорослей может быть связано с особенно снежной зимой в этой местности. Снежный покров здесь сохранялся до середины июля, создавая благоприятные условия для размножения хламидомонады снежной.

Это явление, безусловно, привлекает наше внимание своей уникальностью. Однако, как оказалось, цветение водорослей хламидомонады снежной оказывает губительное воздействие на Алтайские ледники.

Ученые отмечают, что альбедо ледника, то есть его способность отражать солнечные лучи, снижается на 13-17% из-за цветения водорослей. Это приводит к ускоренному таянию льда и ставит под угрозу существование ледника Водопадный.

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