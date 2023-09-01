Томичам посоветовали выкапывать картошку в сухую погоду: так правильнее

3:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Жительницу села Дзержинское Наталью Абушаеву можно смело назвать экспертом в области выращивания картофеля. Много лет назад она перебралась из областного центра в пригород, где её привлекла огородная работа. Сегодня она рассказала о том, когда и как нужно собирать урожай картофеля, сообщает Комсомольская правда — Томск.

Фото: openverse.org

Традиционно, большинство жителей Томской области начинают собирать урожай картофеля в конце августа или начале сентября. Но, по словам Натальи Абушаевой, важно придерживаться основного правила: считать определенное количество дней с момента посадки.

"Запомнить это элементарно: выращивается картошка ровно 90 дней. Поэтому нельзя забывать, в какую дату садили. Ничего страшного, если клубни побудут в почве подольше, главное — доставать их не ранее, чем через 3 месяца", — говорит Наталья Александровна.

Те, кто оставляет картофель в земле более 90 дней, могут столкнуться с небольшими трудностями. Если ботва засохнет, поиск клубней становится сложнее.

Иногда люди спешат собирать урожай во время дождей, но предпочтительнее это делать в сухую погоду. По мнению Абушаевой, это важно, так как в таких условиях клубни остаются чистыми. Наталья говорит, что подходящее время для сбора урожая бывает каждую осень. Даже в дождливый сезон бывают 2-3 солнечных дня. Она подчеркивает, что её семья никогда не спешит с сбором картофеля и всегда ориентируется на прогноз погоды. Обычно у них получается собрать всё до 10 сентября.

"Вот сейчас мы как раз ждем погоду. Заморозков не боимся, потому что у нас всегда бывает волшебное время — бабье лето. Вот его и можно подобрать. А пока что у нас еще есть ботва зелененькая, кое-где даже цветочки", — поделилась жительница Дзержинского.

Что касается хранения картофеля, когда семья Натальи выкапывает клубни, они сразу же сортируют их. Мелкие картофелины складывают в одну кучу — они пойдут на корм для животных. Средние побеги, подходящие для использования в качестве семян, складывают в другую кучу. А крупные клубни откладывают для хранения. Важно, чтобы у сибиряков был достаточно глубокий погреб для этой цели.

"У наших копщиков — вилы, причем прочные, кованые. Если они будут слабенькие, черенок поломается. Считаю, это самый подходящий инструмент: земля сыплется между зубьями, и картошка практически чистенькая, ее просто откидывают", — говорит сельчанка.

Наталья добавляет, что изначально лучше оставить погреб открытым, чтобы картофель мог дышать и проветриваться. Только с приходом морозов подземное помещение следует закрыть.

"Храним урожай под землей, чтобы не промёрз. Если картошка сухая, её, когда перебрали, сразу опускаем в мешках в погреб. Он у нас выложен кирпичом, там есть втягивающая и вытягивающая отдушины. Если же оставить урожай на поверхности, клубни позеленеют и станут вредными", — пояснила Наталья Александровна.

И, наконец, главная ошибка садоводов, о которой рассказала жительница села, заключается в неправильной технике использования вил и лопаты при сборе картофеля. Некорректное вставление инструментов может привести к проколу или разрезу самых крупных клубней, так как они иногда располагаются несколько в стороне или ближе к кусту.

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