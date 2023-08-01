Биогумус — это ценное органическое удобрение, которое повышает плодородность почвы и увеличивает урожайность.
Биогумус представляет собой продукт переработки органических материалов под влиянием микроорганизмов. Этот процесс называется вермикомпостирование и происходит при участии дождевых червей. Они питаются органическими остатками, пропуская их через свою пищеварительную систему. В результате выделяются питательные вещества, которые обогащают почву.
Процесс образования биогумуса начинается с внесения органических отходов в компостную яму или специальный контейнер. Здесь они подвергаются биологическому разложению под действием микроорганизмов и дождевых червей. Черви перерабатывают материалы, а их экскременты становятся ценным удобрением — биогумусом.
Биогумус значительно улучшает состояние почвы. Он содержит огромное количество питательных веществ, таких как азот, фосфор, калий и другие микроэлементы. Это позволяет растениям лучше развиваться и становиться более устойчивыми к болезням.
Биогумус способствует улучшению структуры почвы, делая её более рыхлой и воздушной. Это повышает проницаемость грунта для воды и воздуха, что важно для здорового роста корневой системы растений.
Еще одним важным свойством биогумуса является его способность удерживать влагу в почве. Это особенно актуально в периоды засухи, когда растения испытывают недостаток воды. Благодаря биогумусу почва удерживает влагу дольше, что способствует более равномерному росту растений.
Биогумус обильно населен полезными микроорганизмами, которые благотворно влияют на почву и растения. Эти микроорганизмы помогают разлагать органические вещества, делая их доступными для растений. Кроме того, они способствуют подавлению вредителей и болезней.
Перед внесением биогумуса необходимо подготовить почву. Убедитесь, что она свободна от камней и сорняков. При необходимости порыхлите почву, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию.
Для сада биогумус можно применять в качестве верхнего слоя почвы. Равномерно распределите его вокруг растений, избегая контакта с их стеблями и листьями. Затем полейте растения.
В огороде биогумус можно использовать для создания питательных грядок. Смешайте его с верхним слоем почвы, чтобы обеспечить растениям необходимые питательные вещества.
Для общего улучшения почвы можно внести биогумус в грунт. Это особенно полезно для садовых участков, где почва нуждается в восстановлении структуры и плодородия.
При необходимости биогумус можно разбавить водой, чтобы получить удобрение более слабой концентрации. Это удобно использовать при подкормке растений в период их активного роста.
Частота применения биогумуса зависит от состояния почвы и потребностей растений. В среднем, рекомендуется вносить удобрение раз в 2-3 месяца.
Оптимальное время для применения биогумуса — весна и осень. В это время растения активно растут или готовятся к зимовке, и им необходимы дополнительные питательные вещества.
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