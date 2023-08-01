Биогумус: для чего нужен и как применять

3:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Биогумус — это ценное органическое удобрение, которое повышает плодородность почвы и увеличивает урожайность.

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Что такое биогумус?

Биогумус представляет собой продукт переработки органических материалов под влиянием микроорганизмов. Этот процесс называется вермикомпостирование и происходит при участии дождевых червей. Они питаются органическими остатками, пропуская их через свою пищеварительную систему. В результате выделяются питательные вещества, которые обогащают почву.

Как образуется биогумус?

Процесс образования биогумуса начинается с внесения органических отходов в компостную яму или специальный контейнер. Здесь они подвергаются биологическому разложению под действием микроорганизмов и дождевых червей. Черви перерабатывают материалы, а их экскременты становятся ценным удобрением — биогумусом.

Преимущества биогумуса

Влияние на почву

Биогумус значительно улучшает состояние почвы. Он содержит огромное количество питательных веществ, таких как азот, фосфор, калий и другие микроэлементы. Это позволяет растениям лучше развиваться и становиться более устойчивыми к болезням.

Улучшение структуры почвы

Биогумус способствует улучшению структуры почвы, делая её более рыхлой и воздушной. Это повышает проницаемость грунта для воды и воздуха, что важно для здорового роста корневой системы растений.

Биогумус и удержание влаги

Еще одним важным свойством биогумуса является его способность удерживать влагу в почве. Это особенно актуально в периоды засухи, когда растения испытывают недостаток воды. Благодаря биогумусу почва удерживает влагу дольше, что способствует более равномерному росту растений.

Разнообразие микроорганизмов

Биогумус обильно населен полезными микроорганизмами, которые благотворно влияют на почву и растения. Эти микроорганизмы помогают разлагать органические вещества, делая их доступными для растений. Кроме того, они способствуют подавлению вредителей и болезней.

Как применять биогумус

Подготовка почвы

Перед внесением биогумуса необходимо подготовить почву. Убедитесь, что она свободна от камней и сорняков. При необходимости порыхлите почву, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию.

Применение в саду

Для сада биогумус можно применять в качестве верхнего слоя почвы. Равномерно распределите его вокруг растений, избегая контакта с их стеблями и листьями. Затем полейте растения.

Применение в огороде

В огороде биогумус можно использовать для создания питательных грядок. Смешайте его с верхним слоем почвы, чтобы обеспечить растениям необходимые питательные вещества.

Внесение в грунт

Для общего улучшения почвы можно внести биогумус в грунт. Это особенно полезно для садовых участков, где почва нуждается в восстановлении структуры и плодородия.

Разбавление биогумуса

При необходимости биогумус можно разбавить водой, чтобы получить удобрение более слабой концентрации. Это удобно использовать при подкормке растений в период их активного роста.

Частота применения

Частота применения биогумуса зависит от состояния почвы и потребностей растений. В среднем, рекомендуется вносить удобрение раз в 2-3 месяца.

Время применения

Оптимальное время для применения биогумуса — весна и осень. В это время растения активно растут или готовятся к зимовке, и им необходимы дополнительные питательные вещества.

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