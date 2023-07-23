Как вырастить мандарин дома

3:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Домашнее выращивание мандаринов — увлекательный и наградительный процесс, который позволяет вам наслаждаться свежими и вкусными плодами прямо из вашего собственного сада. Мандарины — это не только вкусные, но и полезные, богатые витаминами фрукты.

Фото: Вадим Савицкий

1. Подготовка почвы

Перед тем как посадить мандариновое дерево, убедитесь, что почва хорошо дренирована и богата питательными веществами. Используйте смесь садовой земли, перлита и торфа для обеспечения хорошей воздухопроницаемости корней и удержания влаги.

2. Выбор мандаринового саженца

Выберите здоровый и крепкий мандариновый саженец. Обратите внимание на корни и листья растения. Здоровый саженец должен иметь хорошо развитую корневую систему и зеленые, без повреждений листья.

3. Посадка мандарина

Посадите саженец в подготовленную почву на глубину, равную его текущей посадочной яме. После посадки хорошо полейте почву вокруг растения и создайте небольшой вал для удержания влаги.

4. Обеспечение правильного полива

Мандариновые деревья нуждаются в регулярном поливе. Поливайте растение, когда верхний слой почвы начинает высыхать. Убедитесь, что почва всегда влажная, но не перенасыщена влагой.

5. Удобрение растения

Регулярно удобряйте мандариновое дерево весной и летом органическим удобрением. Это поможет поддержать здоровый рост растения и увеличит урожайность.

6. Обрезка мандаринового дерева

Выполняйте обрезку мандаринового дерева, чтобы удалять больные, поврежденные или пересекающиеся ветви. Обрезка помогает улучшить форму кроны и способствует лучшей циркуляции воздуха.

7. Контроль вредителей и болезней

Регулярно проверяйте мандариновое дерево на наличие вредителей или признаков заболевания. Применяйте необходимые меры, чтобы предотвратить и контролировать вредоносные организмы и болезни.

8. Поддержание оптимальной температуры

Мандариновые деревья процветают при теплых температурах. Убедитесь, что ваше дерево находится в помещении, где температура не опускается ниже 15°C.

9. Оптимальное освещение

Мандариновые деревья требуют яркого света для хорошего роста. Разместите растение в помещении с хорошим естественным освещением или используйте искусственное освещение для дополнительной поддержки.

10. Управление влажностью

Мандарины любят высокую влажность, особенно в жаркие летние месяцы. Обеспечьте увлажнение воздуха вокруг растения, особенно если ваш регион имеет сухой климат.

11. Пересадка мандарина

При необходимости пересаживайте мандариновое дерево в более просторный горшок, когда корни заполнят текущую посадочную ёмкость.

12. Управление ростом дерева

Убирайте цветоносы во время их появления для контроля роста дерева и улучшения развития плодов.

13. Урожай и сбор плодов

Мандарины готовы к сбору осенью или зимой, когда они достигнут своей зрелости. Аккуратно собирайте плоды и наслаждайтесь своим собственным урожаем.

14. Распространённые проблемы и их решения

Некоторые распространенные проблемы при выращивании мандариновых деревьев включают опадение листьев, желтение листьев и вредителей. Проводите регулярные обследования и принимайте меры по их предотвращению и решению.

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