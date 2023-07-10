Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пушилин заявил, что войска ВС Украины сменили тактику и теперь идут в бой небольшими группами
В Чеченской Республике девочку насмерть загрыз домашний алабай
Эксперт оценил шансы армии России взять Одессу
Жительница Польши рассказала о зверствах украинцев в Волынской резне
Путин встречался с Пригожиным и бойцами ЧВК "Вагнер" в Кремле
Жители Приморского края попытались накричать на тигрицу
Военный эксперт рассказал о жёстком ударе ВСУ на фронте к саммиту НАТО
В Ростовской области мужчина разбил окна в больнице и сломал нос охраннику
Песков рассказал о реакции Путина на включение Украины в НАТО

12 пар растений, которые нельзя сажать рядом

4:39
Садоводство

Садоводы всегда ищут способы оптимизации посадки растений для достижения наилучших результатов. Однако некоторые растения могут оказывать отрицательное влияние на другие растения, если их сажать рядом.

12 пар растений, которые нельзя сажать рядом
Фото: static.euronews. com/articles/stories/05/93/26/88/1440x810_cmsv2_d6482ce5-3a78-5314-b7e6-2a19d638bbef-5932688.jpg

Список 14 растений, которые никогда не следует высаживать рядом

1. Розы и огурцы. Розы и огурцы имеют разные потребности в почве и уходе. Огурцы нуждаются в богатой органическим веществами почве с высоким содержанием азота, тогда как розы предпочитают более сухую и хорошо дренированную почву. Если их высаживать рядом, огурцы могут задохнуться из-за избытка азота, а розы могут быть подвержены грибковым заболеваниям.

2. Картофель и помидоры. Картофель и помидоры принадлежат к одному семейству растений — паслёновым. Когда они выращиваются рядом, существует риск передачи заболеваний и вредителей, таких как картофельный жук и фитофтора. Рекомендуется размещать эти растения на значительном расстоянии друг от друга или использовать между ними барьерные культуры.

3. Чеснок и лук. Чеснок и лук имеют схожие требования к почве и уходу. Когда они сажаются рядом, они конкурируют за питательные вещества в почве, что может привести к недостатку у обоих растений. Кроме того, чеснок и лук подвержены одним и тем же вредителям и заболеваниям. Рекомендуется сажать их на расстоянии друг от друга.

4. Капуста и клубника. Капуста и эта ягода имеют разные потребности в почве и воде. Капуста предпочитает щелочную почву, тогда как клубника предпочитает кислую почву. Помимо этого, клубника распространяет множество болезней и вредителей, которые могут нанести вред капусте. Избегайте смешивания этих двух культур.

5. Свекла и шпинат. Свекла и шпинат имеют сходные требования к почве и влаге. Когда они сажаются рядом, они могут конкурировать за питательные вещества и воду. Рекомендуется выращивать свеклу и шпинат на разных грядках.

6. Арбуз и картофель. Арбузы и картофель могут быть плохими соседями из-за риска передачи болезней и вредителей, таких как клещи и фитофтора. Избегайте смешивания этих двух культур на одной грядке.

7. Яблони и груши. Данные фрукты принадлежат к одной семье растений — розоцветным. При высадке рядом они могут стать неблагоприятной средой для развития болезней, таких как огнёвка и парша. Рекомендуется высаживать яблони и груши на расстоянии друг от друга.

8. Слива и персик. Сливы и персики также принадлежат к одной семье растений. Когда они сажаются рядом, существует риск передачи болезней, таких как вирус шарообразной галлы, который может повредить оба растения. Размещайте сливы и персики на значительном расстоянии друг от друга.

9. Шпинат и земляника. Шпинат и земляника могут стать хорошими соседями, но только на бумаге. На практике, шпинат может быть подвержен заболеваниям, которые передаются через почву, и которые могут повлиять на землянику. Рекомендуется выращивать их на разных грядках.

10. Петрушка и морковь. Эти два овоща являются соседями, которые не всегда ладят друг с другом. Морковь может замедлить рост петрушки. Рекомендуется высаживать их на расстоянии друг от друга.

11. Брокколи и редис. Брокколи и редис имеют разные требования к почве и влаге. Брокколи нуждается в почве с высоким содержанием органических веществ, тогда как редис требует более легкой почвы. Кроме того, редис может привлекать вредителей, которые могут повредить брокколи. Рекомендуется сажать их отдельно друг от друга.

12. Капуста и репа. Капуста и репа имеют сходные требования к почве и уходу. Когда они сажаются рядом, они могут конкурировать за питательные вещества и пространство. Кроме того, репа может стать привлекательной целью для вредителей, которые также могут нанести вред капусте. Рекомендуется сажать их на разных грядках.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Эти растения нельзя сажать рядом
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Страшный удар по экономике: чего стоит Германии членство в ЕС

Европейский Центральный Банк требует от Германии выплат долгов других государств.

РИА Новости проинформировало, что ФРГ не по карману общеевропейские ценности
РИА Новости: сила мышц запускает внутренний механизм омоложения человека
Работа мышц запускает внутренний процесс омоложения
Разведка: РФ снова получила абсолютный повод для объявления войны Украине
Боевики Азова* обречены на смерть. Эрдоган опять в выигрыше
Хитрый Эрдоган отправил на верную смерть боевиков Азова* Любовь Степушова Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию Анастасия Жукова Темина Туаева: патриотические темы рождаются естественным образом Анжела Якубовская
Стало известно, когда кофе работает как лекарство
Байден может закончить конфликт на Украине за пять минут — Зеленский
ВСУ терпят поражение из-за Суровикина, заявил Марк Галеотти
ВСУ терпят поражение из-за Суровикина, заявил Марк Галеотти
Последние материалы
Путин встречался с Пригожиным и бойцами ЧВК "Вагнер" в Кремле
Жители Приморского края попытались накричать на тигрицу
Военный эксперт рассказал о жёстком ударе ВСУ на фронте к саммиту НАТО
12 пар растений, которые нельзя сажать рядом
В Ростовской области мужчина разбил окна в больнице и сломал нос охраннику
Песков рассказал о реакции Путина на включение Украины в НАТО
Новый ИИ от Google может произвести революцию в медицине
Ходаковский объяснил, почему Эрдоган освободил "азовцев"*
Если Запад и конфискует активы России, то Украина ничего не получит
Под Тюменью на пляж выехал танк и напугал отдыхающих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников