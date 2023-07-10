12 пар растений, которые нельзя сажать рядом

4:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы всегда ищут способы оптимизации посадки растений для достижения наилучших результатов. Однако некоторые растения могут оказывать отрицательное влияние на другие растения, если их сажать рядом.

Фото: static.euronews. com/articles/stories/05/93/26/88/1440x810_cmsv2_d6482ce5-3a78-5314-b7e6-2a19d638bbef-5932688.jpg

Список 14 растений, которые никогда не следует высаживать рядом

1. Розы и огурцы. Розы и огурцы имеют разные потребности в почве и уходе. Огурцы нуждаются в богатой органическим веществами почве с высоким содержанием азота, тогда как розы предпочитают более сухую и хорошо дренированную почву. Если их высаживать рядом, огурцы могут задохнуться из-за избытка азота, а розы могут быть подвержены грибковым заболеваниям.

2. Картофель и помидоры. Картофель и помидоры принадлежат к одному семейству растений — паслёновым. Когда они выращиваются рядом, существует риск передачи заболеваний и вредителей, таких как картофельный жук и фитофтора. Рекомендуется размещать эти растения на значительном расстоянии друг от друга или использовать между ними барьерные культуры.

3. Чеснок и лук. Чеснок и лук имеют схожие требования к почве и уходу. Когда они сажаются рядом, они конкурируют за питательные вещества в почве, что может привести к недостатку у обоих растений. Кроме того, чеснок и лук подвержены одним и тем же вредителям и заболеваниям. Рекомендуется сажать их на расстоянии друг от друга.

4. Капуста и клубника. Капуста и эта ягода имеют разные потребности в почве и воде. Капуста предпочитает щелочную почву, тогда как клубника предпочитает кислую почву. Помимо этого, клубника распространяет множество болезней и вредителей, которые могут нанести вред капусте. Избегайте смешивания этих двух культур.

5. Свекла и шпинат. Свекла и шпинат имеют сходные требования к почве и влаге. Когда они сажаются рядом, они могут конкурировать за питательные вещества и воду. Рекомендуется выращивать свеклу и шпинат на разных грядках.

6. Арбуз и картофель. Арбузы и картофель могут быть плохими соседями из-за риска передачи болезней и вредителей, таких как клещи и фитофтора. Избегайте смешивания этих двух культур на одной грядке.

7. Яблони и груши. Данные фрукты принадлежат к одной семье растений — розоцветным. При высадке рядом они могут стать неблагоприятной средой для развития болезней, таких как огнёвка и парша. Рекомендуется высаживать яблони и груши на расстоянии друг от друга.

8. Слива и персик. Сливы и персики также принадлежат к одной семье растений. Когда они сажаются рядом, существует риск передачи болезней, таких как вирус шарообразной галлы, который может повредить оба растения. Размещайте сливы и персики на значительном расстоянии друг от друга.

9. Шпинат и земляника. Шпинат и земляника могут стать хорошими соседями, но только на бумаге. На практике, шпинат может быть подвержен заболеваниям, которые передаются через почву, и которые могут повлиять на землянику. Рекомендуется выращивать их на разных грядках.

10. Петрушка и морковь. Эти два овоща являются соседями, которые не всегда ладят друг с другом. Морковь может замедлить рост петрушки. Рекомендуется высаживать их на расстоянии друг от друга.

11. Брокколи и редис. Брокколи и редис имеют разные требования к почве и влаге. Брокколи нуждается в почве с высоким содержанием органических веществ, тогда как редис требует более легкой почвы. Кроме того, редис может привлекать вредителей, которые могут повредить брокколи. Рекомендуется сажать их отдельно друг от друга.

12. Капуста и репа. Капуста и репа имеют сходные требования к почве и уходу. Когда они сажаются рядом, они могут конкурировать за питательные вещества и пространство. Кроме того, репа может стать привлекательной целью для вредителей, которые также могут нанести вред капусте. Рекомендуется сажать их на разных грядках.

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