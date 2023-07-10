Садоводы всегда ищут способы оптимизации посадки растений для достижения наилучших результатов. Однако некоторые растения могут оказывать отрицательное влияние на другие растения, если их сажать рядом.
1. Розы и огурцы. Розы и огурцы имеют разные потребности в почве и уходе. Огурцы нуждаются в богатой органическим веществами почве с высоким содержанием азота, тогда как розы предпочитают более сухую и хорошо дренированную почву. Если их высаживать рядом, огурцы могут задохнуться из-за избытка азота, а розы могут быть подвержены грибковым заболеваниям.
2. Картофель и помидоры. Картофель и помидоры принадлежат к одному семейству растений — паслёновым. Когда они выращиваются рядом, существует риск передачи заболеваний и вредителей, таких как картофельный жук и фитофтора. Рекомендуется размещать эти растения на значительном расстоянии друг от друга или использовать между ними барьерные культуры.
3. Чеснок и лук. Чеснок и лук имеют схожие требования к почве и уходу. Когда они сажаются рядом, они конкурируют за питательные вещества в почве, что может привести к недостатку у обоих растений. Кроме того, чеснок и лук подвержены одним и тем же вредителям и заболеваниям. Рекомендуется сажать их на расстоянии друг от друга.
4. Капуста и клубника. Капуста и эта ягода имеют разные потребности в почве и воде. Капуста предпочитает щелочную почву, тогда как клубника предпочитает кислую почву. Помимо этого, клубника распространяет множество болезней и вредителей, которые могут нанести вред капусте. Избегайте смешивания этих двух культур.
5. Свекла и шпинат. Свекла и шпинат имеют сходные требования к почве и влаге. Когда они сажаются рядом, они могут конкурировать за питательные вещества и воду. Рекомендуется выращивать свеклу и шпинат на разных грядках.
6. Арбуз и картофель. Арбузы и картофель могут быть плохими соседями из-за риска передачи болезней и вредителей, таких как клещи и фитофтора. Избегайте смешивания этих двух культур на одной грядке.
7. Яблони и груши. Данные фрукты принадлежат к одной семье растений — розоцветным. При высадке рядом они могут стать неблагоприятной средой для развития болезней, таких как огнёвка и парша. Рекомендуется высаживать яблони и груши на расстоянии друг от друга.
8. Слива и персик. Сливы и персики также принадлежат к одной семье растений. Когда они сажаются рядом, существует риск передачи болезней, таких как вирус шарообразной галлы, который может повредить оба растения. Размещайте сливы и персики на значительном расстоянии друг от друга.
9. Шпинат и земляника. Шпинат и земляника могут стать хорошими соседями, но только на бумаге. На практике, шпинат может быть подвержен заболеваниям, которые передаются через почву, и которые могут повлиять на землянику. Рекомендуется выращивать их на разных грядках.
10. Петрушка и морковь. Эти два овоща являются соседями, которые не всегда ладят друг с другом. Морковь может замедлить рост петрушки. Рекомендуется высаживать их на расстоянии друг от друга.
11. Брокколи и редис. Брокколи и редис имеют разные требования к почве и влаге. Брокколи нуждается в почве с высоким содержанием органических веществ, тогда как редис требует более легкой почвы. Кроме того, редис может привлекать вредителей, которые могут повредить брокколи. Рекомендуется сажать их отдельно друг от друга.
12. Капуста и репа. Капуста и репа имеют сходные требования к почве и уходу. Когда они сажаются рядом, они могут конкурировать за питательные вещества и пространство. Кроме того, репа может стать привлекательной целью для вредителей, которые также могут нанести вред капусте. Рекомендуется сажать их на разных грядках.
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