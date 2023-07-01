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7 советов по выращиванию хорошего урожая картошки в контейнерах

2:43
Садоводство

Выращивание собственных овощей может быть увлекательным и наградительным занятием. Одним из самых популярных овощей, которые можно вырастить самостоятельно, является картофель. Даже если у вас ограниченное пространство, вы всегда можете попробовать выращивать картофель в контейнерах. Это эффективный способ получить высокоурожайный картофель даже на балконе или во дворе.

7 советов по выращиванию хорошего урожая картошки в контейнерах
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1. Выберите подходящий контейнер

Первый шаг в выращивании картофеля в контейнерах — выбрать подходящий контейнер. Лучше всего подойдут большие ведра, контейнеры для посадки овощей или специальные картофельные мешки. Убедитесь, что выбранный контейнер имеет достаточный объем для развития корневой системы картофеля.

2. Выберите подходящий сорт картофеля

Для выращивания в контейнерах рекомендуется выбирать компактные сорта картофеля. Они должны иметь небольшие кусты и короткие периоды вегетации. Некоторые из подходящих сортов включают "Аньелла", "Патриот", "Пикассо" и "Рэд Понд".

3. Подготовьте почву

Хорошая подготовка почвы является ключевым фактором для успешного выращивания картофеля в контейнерах. Почва должна быть плодородной, легкой и хорошо дренированной. Добавьте компост или перегной для обеспечения питательных веществ и улучшения структуры почвы.

4. Размещение контейнера

Выберите подходящее место для размещения контейнера с картофелем. Оно должно получать достаточное количество солнечного света, примерно 6-8 часов в день. Убедитесь, что контейнер установлен на стабильной и ровной поверхности.

5. Посадка картофеля

Перед посадкой картофеля в контейнере его следует предварительно проращивать. Это позволит ускорить процесс роста и увеличит урожайность. Разместите пророщенные клубни на глубине около 10-15 сантиметров с расстоянием примерно 20 сантиметров между ними.

6. Регулярный полив

Картофель нуждается в регулярном поливе, особенно во время периода активного роста. Убедитесь, что почва в контейнере всегда влажная, но не перенасыщенная водой. Избегайте пересыхания или застоя влаги.

7. Внесение удобрений

Во время вегетационного периода картофеля необходимо вносить удобрения для обеспечения его здорового роста и развития. Используйте органические удобрения или специальные удобрения для овощей, следуя инструкциям производителя.

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ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВЫРАЩИВАНИИ КАРТОФЕЛЯ! КАК УДОБРИТЬ, ПОЛИВАТЬ КАРТОШКУ
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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