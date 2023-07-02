Кофейную гущу можно эффективнейше использовать в саду

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире, и многие люди не представляют свой день без чашечки свежесваренного кофе. При приготовлении кофе образуется отход, известный как кофейная гуща. Что же делать с этим отходом? Оказывается, что кофейная гуща может быть полезной для вашего сада.

Органическое удобрение

Одним из главных преимуществ использования кофейной гущи в саду является её способность служить органическим удобрением. Кофейная гуща содержит множество питательных веществ, таких как азот, калий, фосфор и другие микроэлементы, которые необходимы растениям для их здорового роста. При использовании кофейной гущи в качестве удобрения вы можете улучшить структуру почвы, повысить её плодородие и способствовать развитию корневой системы растений.

Защита от вредителей

Кофейная гуща также может служить эффективным средством защиты ваших растений от вредителей. Её аромат отталкивает многих насекомых, таких как муравьи, улитки, слизни и тлеющие насекомые. Распределите тонкий слой кофейной гущи вокруг растений или создайте барьер вокруг садового участка, и вы сможете снизить риск повреждения растений вредителями.

Уменьшение риска развития грибковых заболеваний

Ещё одним преимуществом использования кофейной гущи в саду является её способность предотвращать развитие грибковых заболеваний. Кофейная гуща содержит природные антифунгальные свойства, которые могут помочь снизить риск возникновения грибковых инфекций у растений. Распределите тонкий слой кофейной гущи вокруг растений или добавьте её в компостную кучу, чтобы снизить вероятность развития грибковых заболеваний.

Восстановление почвы

Если ваша почва истощена или имеет низкое содержание органических веществ, кофейная гуща может быть полезна для её восстановления. Она способствует улучшению структуры почвы, удержанию влаги и увеличению её плодородия. Добавление кофейной гущи в почву поможет обогатить её органическим материалом и создать благоприятные условия для роста растений.

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