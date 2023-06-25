Какую землянику лучше посадить на дачном участке

3:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы являетесь садоводом или любите зелень вокруг своего дома, земляничные растения могут стать идеальным решением для вашего сада. Они являются прекрасным покрытием почвы, которое не только улучшает внешний вид вашего сада, но и обладает множеством практических преимуществ.

Фото: www.ahealthiermichigan. org/wp-content/uploads/2022/06/GettyImages-178013949-scaled.jpg

Земляничные растения являются отличным выбором для земляного покрытия в саду. Они имеют компактный рост и широкую листву, которая плотно покрывает почву, предотвращая рост сорняков и сохраняя влагу в почве. Благодаря своей невероятной красоте и простоте ухода, земляничные растения стали популярными среди садоводов разных уровней опыта.

Земляника обыкновенная (Fragaria × ananassa). Земляника обыкновенная является одним из наиболее распространенных видов земляничных растений. Она отличается крупными ярко-красными ягодами и прекрасными зелеными листьями. Земляника обыкновенная обладает высокой устойчивостью к засухе и холоду, что делает ее отличным выбором для разных климатических условий.

Земляника декоративная (Fragaria vesca). Земляника декоративная, также известная как лесная земляника, имеет нежные розовые или белые цветы и мелкие ягоды. Она обладает очаровательным внешним видом и может использоваться для создания эстетически привлекательного земляного покрытия.

Земляника весенняя (Fragaria vesca 'Alba'). Земляника весенняя, известная также как белая земляника, отличается белыми цветами и мелкими ягодами. Она создает светлый и воздушный вид земляного покрытия и прекрасно сочетается с другими растениями в саду.

Земляника чилийская (Fragaria chiloensis). Земляника чилийская имеет крупные ягоды и темно-зеленые листья. Она обладает сильной растительной мощностью и является отличным выбором для создания плотного и устойчивого земляного покрытия.

Земляника пухлая (Fragaria moschata). Земляника пухлая имеет красные или оранжевые ягоды и плотные зеленые листья. Этот вид земляники хорошо адаптирован к различным почвенным условиям и может расти в большинстве типов садов.

Земляника великолепная (Fragaria viridis). Земляника великолепная имеет зеленоватые ягоды и светло-зеленые листья. Она отличается непритязательностью и хорошо растет в солнечных и полутенистых местах.

Земляника пушистая (Fragaria nubicola). Земляника пушистая является эндемичным видом и произрастает в горных районах. Она имеет крупные и сочные ягоды, которые обладают особенным ароматом. Земляника пушистая отлично смотрится в садах и придает им уникальность.

Земляника горная (Fragaria iinumae). Земляника горная, как можно понять из названия, произрастает в горных регионах. Она обладает плотными листьями и мелкими ягодами. Земляника горная выдерживает низкие температуры и может быть использована для создания земляного покрытия в холодных климатических условиях.

Земляника Вирджиния (Fragaria virginiana). Земляника Вирджиния имеет мелкие красные ягоды и крупные зеленые листья. Она является прекрасным выбором для создания плотного и красочного земляного покрытия в саду.

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