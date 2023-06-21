Корица полезна не только на кухне, но и для сада

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Корица широко известна своим ароматом и вкусом, которые придают богатый и теплый оттенок множеству кулинарных блюд. Однако, многие люди не знают, что корица также имеет применение в садоводстве.

1. Защита от болезней. Корица обладает антигрибковыми и антибактериальными свойствами, которые могут помочь защитить ваши растения от различных болезней. Добавление корицы в почву или использование корицы в виде спрея может помочь предотвратить развитие грибковых инфекций и бороться с вредителями.

2. Повышение роста растений. Корица содержит ряд питательных веществ, таких как медь, кальций и марганец, которые способствуют росту и развитию растений. При использовании корицы в вашем саду, вы можете ускорить процесс роста растений и получить более здоровые и крепкие растения.

3. Улучшение почвы. Корица имеет положительное влияние на структуру почвы и ее плодородность. Она способна улучшить дренирование почвы и увеличить ее водоудерживающую способность. Кроме того, корица содержит органические вещества, которые способствуют улучшению общего состояния почвы.

4. Борьба с вредителями. Аромат корицы может отпугивать многих вредителей, таких как муравьи, моль и комары. Размещение корицы возле растений или использование корицы в виде природного отпугивателя может помочь снизить вред от вредителей и сохранить ваши растения в хорошем состоянии.

5. Подавление сорняков. Корица также может использоваться для подавления роста сорняков. Вы можете посыпать корицу вокруг растений или на поверхность почвы, чтобы помешать сорнякам прорастать. Это экологически безопасный способ борьбы с сорняками, который не наносит вреда окружающей среде.

6. Придание аромата. Не стоит забывать и о прекрасном аромате, который дарит корица. При использовании корицы в саду, вы можете создать приятную атмосферу с помощью ее теплого и пряного аромата. Это особенно полезно, если у вас есть место для отдыха или пикников в саду.

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