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10 простых причин странного пожелтения растения

3:34
Садоводство

Недостаток света

Растения используют свет для фотосинтеза, процесса, который помогает им получать энергию для роста и развития. Если растение не получает достаточно света, его листья могут начать желтеть. Чтобы исправить эту проблему, поместите "пациента" в место с большим количеством яркого, но разбросанного света или используйте искусственное освещение, такое как фитолампы.

10 простых причин странного пожелтения растения
Фото: cdn.sanity. io/images/y346iw48/production/b4efd2456088f628e1c49d7d0db24ca8cf71d026-5472x3648.jpg

Недостаток воды

Недостаток воды может привести к тому, что растения начинают желтеть и сохнуть. Проверьте влажность почвы пальцем или используйте гигрометр для определения необходимости полива. Регулярно поливайте растения, следуя инструкциям по уходу за каждым видом.

Переизбыток воды

Слишком много воды может вызвать гниение корней и... тоже привести к желтизне листьев. Убедитесь, что горшки имеют отверстия для стока излишней влаги и дайте почве высохнуть между поливами. Избегайте переувлажнения растений.

Недостаток питательных веществ

Недостаток определенных питательных веществ, таких как азот, железо или магний, может вызвать пожелтение. Используйте удобрения, содержащие соответствующие элементы, или добавьте компост либо органические удобрения в почву.

Избыток питательных веществ

От избытка питательных веществ, особенно азота, растение также может пожелтеть. Перестаньте использовать удобрения или сократите их количество. Пересмотрите инструкции по удобрению и следуйте рекомендациям производителя.

Недостаток или избыток pH в почве

Неправильный уровень pH почвы может сказаться на здоровье растений и вызвать их желтизну. Проверьте pH почвы с помощью тестера и отрегулируйте его, добавляя соответствующие вещества, чтобы достичь оптимального уровня для ваших растений.

Заболевания и вредители

Растения могут становиться желтыми из-за заболеваний или наличия вредителей. Осмотрите их на наличие признаков болезни или насекомых. При обнаружении проблемы примените соответствующие методы контроля вредителей или обратитесь за помощью к специалисту.

Повреждение корней

Повреждение корневой системы растения может привести к ухудшению его здоровья и желтизне листьев. Избегайте чрезмерного рыхления почвы и осторожно обращайтесь с корнями при пересадке.

Стрессовые условия

Стрессовые условия, такие как экстремальные температуры, низкая влажность или перепады освещения - ещё одна причина проблемы. Постарайтесь создать оптимальные условия для роста растений, учитывая их требования к температуре, влажности и освещению.

Естественное старение растений

Некоторые растения могут желтеть и сбрасывать листья в естественном порядке. Это часто является нормальной частью их жизненного цикла. Удаляйте увядшие листья и продолжайте правильно ухаживать за растениями.

Справка:

Недостаток или избыток pH в почве 

Кислотность почвы представляет собой способность проявлять кислотные свойства. Наличие ионов водорода (Н-ионов) в почвенном растворе, а также взаимодействие ионов водорода и алюминия в почвенном поглощающем комплексе при неполной нейтрализации приводят к образованию кислой реакции в почве.

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Желтые листья у томатов?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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