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Все главные преимущества подвесных клумб в саду

2:19
Садоводство

Создание собственной подвесной клумбы может быть забавным и творческим способом придать своему саду или интерьеру новый вид и привнести красоту природы в пространство. 

Все главные преимущества подвесных клумб в саду
Фото: www.thespruce. com/thmb/CZPN9Akn5jZg3OJkivPiKdPnzc4=/4500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/plant-flowering-hanging-basket-1315962-hero-754aed93d51745c3b59e3ceca8470fbe.jpg

Подвесные клумбы становятся всё популярнее среди садоводов и людей, стремящихся добавить зелень и цвет в свои дома и сады. Они представляют собой специальные контейнеры, которые могут быть подвешены на крючках и  подходящих поверхностях. Подвесные клумбы предлагают уникальный способ выращивания растений и создания живописных композиций.

Что такое подвесная клумба?

Подвесная клумба — это особый тип садового контейнера, который предназначен для размещения растений висячим способом. Она обычно состоит из контейнера, подвешенного на крючке или подвесной системе, позволяющей клумбе свободно висеть в воздухе. Подвесные клумбы могут иметь разные формы и размеры, их дизайн может быть разнообразным, и они могут содержать различные виды растений.

Почему создание своей подвесной клумбы является отличной идеей

Преимущества подвесных клумб

Создание своей подвесной клумбы имеет множество преимуществ. Вот некоторые из них:

  • Экономия пространства. Подвесные клумбы идеально подходят для тех, у кого ограниченное количество пространства. Они позволяют использовать вертикальное пространство и максимизировать использование доступной площади.
  • Украшение интерьера и экстерьера. Подвесные клумбы добавляют красоту и живость в любое пространство. Они становятся центральным элементом дизайна и придают особый шарм и оригинальность.
  • Легкость ухода. Уход за подвесной клумбой обычно не требует больших усилий. Они часто имеют хорошую систему дренажа и удерживают влагу, что делает полив и удобрение проще.
  • Возможность выращивания разнообразных растений. Такие клумбы позволяют выращивать различные виды растений, включая цветы, травы, зелень и даже овощи. Это даёт вам возможность создать уникальные комбинации и превратить свое пространство в настоящий оазис природы.

 

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Подвесные клумбы из бутылок
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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