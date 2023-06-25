Как оптимально ухаживать за растущими по соседству огурцами и кукурузой

3:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Прежде чем обсуждать возможность совместного выращивания огурцов и кукурузы, давайте кратко рассмотрим эти две культуры. Огурцы - это быстрорастущие растения, которые обладают высокой плодоносностью. Они требуют достаточного количества солнечного света и почвы с хорошей влажностью. Кукуруза, с другой стороны, является высокорослым растением, которое образует крупные початки. Она предпочитает солнечные места и почву с хорошим дренажем.

Фото: www.ruralsprout. com/wp-content/uploads/2022/02/corn-companions.jpg

Взаимодействие огурцов и кукурузы

Огурцы и кукуруза могут быть выращены рядом друг с другом, и взаимодействие между этими культурами может быть взаимовыгодным. Огурцы благодаря своим вертикальным стеблям могут служить натуральной опорой для кукурузы, что помогает предотвратить ее поваление при сильном ветре. Кроме того, огурцы могут создавать небольшую тень, которая защищает нежные корни кукурузы от перегрева под прямыми солнечными лучами.

Положительные аспекты

Совместное выращивание огурцов и кукурузы имеет несколько положительных аспектов. Во-первых, огурцы и кукуруза могут использовать пространство сада более эффективно, позволяя получить больший урожай на той же площади. Во-вторых, огурцы могут защищать кукурузу от некоторых вредителей и болезней, таких как мучнистая роса. В-третьих, соседство этих двух культур может улучшить поллинацию и, как следствие, повысить плодоносность обеих растений.

Отрицательные аспекты

Несмотря на положительные аспекты, совместное выращивание огурцов и кукурузы также имеет свои недостатки.

Во-первых, кукуруза может затенять огурцы, что может привести к ухудшению их роста и плодоношения.

Во-вторых, огурцы и кукуруза имеют разные требования к удобрениям, поэтому необходимо учитывать потребности каждой культуры при внесении удобрений. В-третьих, некоторые сорта огурцов могут соприкасаться с кукурузой и вызывать у неё некоторые проблемы с пыльцеванием.

Советы по совместному выращиванию

Для успешного совместного выращивания огурцов и кукурузы следуйте следующим советам.

Выберите сорта огурцов и кукурузы, которые хорошо сочетаются друг с другом и имеют схожие требования к условиям выращивания.

Подготовьте почву, обеспечив её хорошим дренажем и достаточной плодородностью.

Выращивайте огурцы по вертикальным опорам, чтобы предоставить кукурузе дополнительную поддержку.

Поддерживайте почву влажной, регулярно поливая растения.

Удалите сорняки и проведите мульчирование, чтобы снизить конкуренцию между растениями за влагу и питательные вещества.

Используйте органические методы борьбы с вредителями, чтобы минимизировать применение химических пестицидов.

Наиболее подходящие сорта

При выборе сортов огурцов и кукурузы для совместного выращивания рекомендуется обратить внимание на следующие варианты:

Огурцы: "Геркулес", "Дольче Вита", "Красавица".

Кукуруза: "Золотая Королева", "Сладкий Кукуруз", "Золотистая Прилива".

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