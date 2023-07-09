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Каким из овощей в огороде опасен колорадский жук

2:15
Садоводство

Колорадский жук — это небольшое насекомое длиной около 1 сантиметра, имеющее яркую окраску. Взрослый жук имеет ярко-желтую окраску с 10 чёрными продольными полосками на покрышках крыльев. Это делает его легко узнаваемым. Жуки активно размножаются в тёплую погоду и предпочитают нападать на определённые растения.

Каким из овощей в огороде опасен колорадский жук
Фото: grizun-off. ru

Популярные растения, на которые нападает колорадский жук

Картофель

Картофель является одним из основных объектов нападения колорадского жука. Взрослые жуки и их личинки питаются листвой картофеля, что приводит к ухудшению его роста и урожайности. Картофельные кусты могут быстро стать пустыми и безлиственными из-за нападения жуков.

Помидоры

Помидоры также подвержены нападению колорадского жука. Жуки питаются листвой помидоров и могут серьезно повредить растения. Если не принять меры по борьбе с жуками, то это может привести к снижению урожайности и качества помидоров.

Баклажаны

Баклажаны также входят в список предпочитаемых растений для колорадского жука. Нападение жуков на баклажаны может привести к уничтожению опять же листвы и стеблей растений, что негативно сказывается на их развитии и плодоношении.

Перец

Перец, как и другие растения семейства паслёновых, подвержен нападению колорадского жука. Жуки могут питаться листвой перца, оставляя характерные отверстия на листьях. Это может снизить рост и урожайность растений.

Почему колорадский жук так опасен для растений?

Колорадский жук является опасным вредителем для растений по нескольким причинам. Взрослые жуки и их личинки питаются листвой растений, что приводит к ухудшению фотосинтеза и понижению питательности растений. Повреждённые растения становятся более уязвимыми для других вредителей и заболеваний.

Кроме того, колорадский жук способен быстро размножаться, что приводит к массовому появлению вредителя на растениях. Большое количество жуков может быстро уничтожить листву растений, что может привести к полной потере урожая.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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