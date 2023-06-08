Ежи: зачем их надо разводить на садовом участке

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ежи — это удивительные существа, которые могут стать ценными помощниками в огороде. Разведение ежей в огороде становится все более популярным, так как они не только помогают в борьбе с вредителями, но и являются природным удобрением и способствуют повышению биоразнообразия. Здесь мы рассмотрим преимущества разведения ежей в огороде, способы создания условий для их обитания, выбор и уход за ежами, правила обращения с ними, а также их взаимодействие с окружающей средой.

Фото: i.natgeofe. com/n/a8ab759f-17a1-44dc-a2c6-9b6a53af4d2b/hedgehog_2x1.jpg

Что значит "ежи в огороде"

Ежи — это млекопитающие из семейства ежовых. Они обладают колючками на спине, которые служат им защитой от хищников. В природе они обитают в лесах, садах и парках. Разведение ежей в огороде представляет собой создание условий для их комфортного проживания, а также обеспечение им питания и ухода.

Преимущества разведения ежей в огороде

Борьба с вредителями

Ежи являются отличными помощниками в борьбе с вредителями в огороде. Они питаются насекомыми, улитками, гусеницами и другими вредными существами, которые могут нанести вред растениям. Разведение ежей позволяет снизить количество вредителей и уменьшить необходимость применения химических пестицидов.

Природное удобрение

Одним из преимуществ разведения ежей в огороде является то, что они являются источником природного удобрения. Их экскременты содержат питательные вещества, которые способствуют росту и развитию растений. При наличии ежей в огороде можно сократить использование химических удобрений.

Повышение биоразнообразия

Ежи вносят свой вклад в повышение биоразнообразия огорода. Они привлекают других полезных животных, таких как птицы, ящерицы и жабы, которые являются естественными хищниками для вредителей. Это помогает создать баланс в экосистеме и укрепляет здоровье растений.

Создание условий для обитания ежей

Для успешного разведения ежей в огороде необходимо создать оптимальные условия для их обитания.

Строительство убежищ

Ежи нуждаются в убежищах, где они могут спрятаться и построить гнездо. Это могут быть кустарники, каменные или деревянные укрытия. Убежища должны быть надежными и защищать ежей от хищников и непогоды.

Размещение кормушек

Для привлечения ежей в огороде можно разместить кормушки с понравившейся им пищей, такой как насекомые, фрукты и овощи. Кормушки должны быть расположены в безопасных местах, где ежи не будут беспокоены другими животными или людьми.

Создание безопасной среды

Огород должен быть безопасным для ежей. Избегайте использования ядохимикатов и пестицидов, которые могут нанести вред ежам. Также убедитесь, что в огороде нет ловушек или препятствий, которые могут нанести им травмы.

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