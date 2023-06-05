Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жители Абазы в Хакасии встретили на улице лося
"Автопоток" назвал причину задержки выпуска Lada Vesta CNG
Главные ошибки при покупке прицепов для автомобиля
NBC News: британские власти признали, что нынешние поставки оружия не помогут ВСУ победить Россию
Генерал Ходжес заявил о неспособности НАТО сдерживать Россию
Вестминстерский университет перечислил пять вещей, которые улучшат качество секса
Губернатор Русских: врачи борются за жизни 19 отравившихся сидром жителей Ульяновской области
Потерявшая мужа Диана Гурцкая довела до слёз судей музыкального шоу "Две звезды"
В отелях Турции не считают нужным расселять по разным гостиницам туристов из России и Украины

Чем подкормить огурцы для плодоношения

1:09
Садоводство

Огурцы — довольно популярные овощи, они успешно растут в садах и огородах. И чтобы получить хороший урожай красивых и вкусных огурцов, важно обеспечить им достаточное количество питательных веществ. Один из способов сделать это — использовать подкормку для огурцов.

Чем подкормить огурцы для плодоношения
Фото: pixabay.com

Почему подкормка важна для огурцов?

Огурцы являются быстрорастущими растениями и требуют большого количества питательных веществ для оптимального роста и развития. Подкормка помогает обеспечить огурцам все необходимые макро- и микроэлементы, которые они не могут получить только из почвы. Без подкормки огурцы могут страдать от недостатка питательных веществ, что приведёт к замедленному росту, меньшему урожаю и ухудшению качества плодов.

Различные виды подкормки

Органическая подкормка

  • Перегной
  • Компост
  • Органические удобрения на основе животных отходов

Минеральная подкормка

  • Азотные удобрения
  • Фосфорные удобрения
  • Калийные удобрения

Водорастворимая подкормка

  • Минеральные соли
  • Микроэлементы
  • Подкормка в разные фазы роста

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самая лучшая подкормка для огромного урожая огурцов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Пять продуктов спасут от тромбоза

Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.

Врач Сунни Патель назвал пять продуктов для снижения риска образования тромбов
"РВ": украинские подразделения пошли в наступление на Запорожском участке линии соприкосновения
ВСУ пошли в атаку на Запорожском участке линии соприкосновения
Минус семь кг: Уберите эти два продукта из своей жизни, чтобы похудеть
Боевики ВСУ перешли в наступление под Угледаром
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
Украинские беженцы захватили польский город
Украинские беженцы захватили польский город
Последние материалы
Юкка: уход и полив в домашних условиях
Генерал Ходжес заявил о неспособности НАТО сдерживать Россию
Губернатор Русских: врачи борются за жизни 19 отравившихся сидром жителей Ульяновской области
Вестминстерский университет перечислил пять вещей, которые улучшат качество секса
Потерявшая мужа Диана Гурцкая довела до слёз судей музыкального шоу "Две звезды"
В отелях Турции не считают нужным расселять по разным гостиницам туристов из России и Украины
В Москве задержали пятерых человек, которые помогали украинским телефонным мошенникам
Ксения Собчак рассказала, как Владимир Соловьёв упрашивал её прийти на своё шоу
ВЗГЛЯД: эксперты назвали основные направления ударов ВСУ в ходе наступления
Представитель НАТО Лунгеску: альянс удвоил военное присутствие в Восточной Европе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников