Чем подкормить огурцы для плодоношения

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы — довольно популярные овощи, они успешно растут в садах и огородах. И чтобы получить хороший урожай красивых и вкусных огурцов, важно обеспечить им достаточное количество питательных веществ. Один из способов сделать это — использовать подкормку для огурцов.

Фото: pixabay.com

Почему подкормка важна для огурцов?

Огурцы являются быстрорастущими растениями и требуют большого количества питательных веществ для оптимального роста и развития. Подкормка помогает обеспечить огурцам все необходимые макро- и микроэлементы, которые они не могут получить только из почвы. Без подкормки огурцы могут страдать от недостатка питательных веществ, что приведёт к замедленному росту, меньшему урожаю и ухудшению качества плодов.

Различные виды подкормки

Органическая подкормка

Перегной

Компост

Органические удобрения на основе животных отходов

Минеральная подкормка

Азотные удобрения

Фосфорные удобрения

Калийные удобрения

Водорастворимая подкормка

Минеральные соли

Микроэлементы

Подкормка в разные фазы роста

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