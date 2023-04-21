Размножение лаванды черенками: главное, посадить их там, где много солнца

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Размножение черенками лаванды — это несложный и увлекательный способ получить больше растений для вашего сада. Мы расскажем вам все, что вам нужно знать о том, как это работает, предоставив подробные инструкции.

Изучение техники размножения лаванды поможет вам выращивать множество этих растений в вашем саду.

Шаг 1: отрежьте черенки

Вы не поверите, насколько легко вырастить лаванду! Чтобы начать, выберите здоровый черенок с нижней части цветущего растения лаванды. Используйте острый нож и отрежьте стебель длиной примерно 7,5 см снизу.

Убедитесь, что на стебле нет почек и что цвет выглядит здоровым. Удалите нижние листья стебля и отрежьте небольшую нижнюю часть ножом.

Шаг 2: посадите черенки

Сажайте свои черенки в горшок, контейнер или непосредственно в клумбу. Убедитесь, что почва хорошо дренируется, и поместите черенки на солнечное место. Удобряйте один раз в неделю органической подкормкой для цветов — это поможет ускорить рост.

Шаг 3: уход

Продолжайте следить за своими черенками лаванды. Убедитесь, что почва всегда влажная, но также осторожно (!) не переувлажняйте ее.

Вы сможете почувствовать сладкий аромат лаванды уже через 2 месяца!

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