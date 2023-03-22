Биолог: собирать сок с берёз и клёнов можно будет уже в апреле

0:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Биолог из Новосибирска Алексей Яновский рассказал, когда можно будет собирать сок с берёз и клёнов. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

По его словам, процесс сокодвижения у этих деревьев в Новосибирской области начинается 7 апреля. Сначала сок начинает капать у клёнов, его можно собирать, как только оттает почва под снегом.

Через неделю после кленового можно собирать берёзовый сок. Обычно это середина апреля, хотя многое зависит от температуры воздуха — сок не будет капать при минусовой, объяснил специалист.