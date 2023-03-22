Биолог из Новосибирска Алексей Яновский рассказал, когда можно будет собирать сок с берёз и клёнов. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".
По его словам, процесс сокодвижения у этих деревьев в Новосибирской области начинается 7 апреля. Сначала сок начинает капать у клёнов, его можно собирать, как только оттает почва под снегом.
Через неделю после кленового можно собирать берёзовый сок. Обычно это середина апреля, хотя многое зависит от температуры воздуха — сок не будет капать при минусовой, объяснил специалист.
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