Врач рассказал, как пережить весну без аллергии

Весна — довольно сложное время для людей, страдающих аллергией на травы и пыльцу растений.

"В нашей полосе сезон аллергии начинается в конце января — начале февраля, когда зацветают деревья типа орешника и дуба. В марте зацветает верба, ольха местами вывешивает свои серёжки. Сейчас начинает цвести берёза — появляются берёзовые бруньки", — сообщил в эфире "Радио 1" терапевт, аллерголог Андрей Звонков.

Чтобы избежать аллергии, нужно исключить контакты с аллергеном. Если же такой возможности нет, то следует минимизировать проявление аллергических реакций.

Для подавления выработки антител, можно использовать лекарства, блокирующие проявление аллергии. Также можно иногда чистить кровь, удалять антитела, чтобы не допустить сильной реакции на контакт с аллергеном.

Защититься от аллергии помогут и маски.

Нужно закрывать глаза, потому что аллерген может вызвать конъюнктивит, жжение век, глаз, носа, добавил эксперт.

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