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Первый детский монастырь в Монголии: к малолетним Буддам прислушивается все население

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Когда-то в Монголии было 700 монастырей. В советское время уцелели только два. В том числе — обитель Амар-байсгалан. Сейчас на нее с надеждой смотрят все монголы. Средний возраст монахов здесь — не более девяти лет. Это — обыкновенные дети. Но в то же время, все они — живые Будды. Авторитет малолетних лам настолько высок, что за советом к ним обращается окрестное население.

Первый детский монастырь в Монголии: к малолетним Буддам прислушивается все население. Первый детский монастырь в Монголии

За 20-ю маленькими живыми Буддами надзирает взрослый наставник, три раза совершивший паломничество в Тибет. Он сам набирает в монастырь воспитанников в семьях пастухов по принципу: чем ближе к истокам, тем лучше. Главное требование к будущему монаху — цепкая память и бесконечное терпение.

Через 4 года он должен наизусть читать более сотни буддистских сутр и уметь сидеть без движения несколько часов, каждый день в позе лотоса. Когда ламы вырастут, говорит настоятель, они покинут Амар-байсгалан, чтобы основать новые монастыри. Пока же маленьким живым Буддам часто объявляют послушание. Народ они работящий, но не прочь и похулиганить.

Первые плоды учения: трое маленьких лам признаны святыми. Нам сказали, что во сне им явился Будда будущего. Теперь они благословляют прихожан и дают советы. Но вопрос родной бабушки — почему долго не пишешь — вызывает смех. Сначала надо выучить азбуку.

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Темы монголия монастырь
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