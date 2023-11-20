Украина все ближе к Европе: Киево-Печерская лавра перешла на новый календарь

1:07 Your browser does not support the audio element. Религия

15 ноября 2023 года Киево-Печерская лавра совершила переход на новоюлианский календарь, инициированный раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ).

Фото: Wikipedia by Falin is licensed under CC BY-SA 3.0

Этот шаг последовал за подписанием президентом Владимиром Зеленским закона о переносе Рождества на 25 декабря, вопреки традиционной дате 7 января по юлианскому календарю. Этот решающий шаг был аргументирован отказом "от российского наследия".

Религиовед и доктор политических наук Роман Николаевич Лункин осветил действия киевского режима и ПЦУ, подчеркивая их стремление к евроинтеграции и сближению с Западом в церковной сфере.

"Переход на западный календарь — это откровенный шаг в сторону Запада, западных партнёров. Это такая заявка на евроинтеграцию ещё и в церковном русле," — отметил Лункин.

Он также подчеркнул, что ПЦУ выражает солидарность с Константинопольским патриархатом, который уже давно исповедует новый календарь, что согласуется с западными ценностями.