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Украина все ближе к Европе: Киево-Печерская лавра перешла на новый календарь

1:07
Религия

15 ноября 2023 года Киево-Печерская лавра совершила переход на новоюлианский календарь, инициированный раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ).

Украина все ближе к Европе: Киево-Печерская лавра перешла на новый календарь
Фото: Wikipedia by Falin is licensed under CC BY-SA 3.0

Этот шаг последовал за подписанием президентом Владимиром Зеленским закона о переносе Рождества на 25 декабря, вопреки традиционной дате 7 января по юлианскому календарю. Этот решающий шаг был аргументирован отказом "от российского наследия".

Религиовед и доктор политических наук Роман Николаевич Лункин осветил действия киевского режима и ПЦУ, подчеркивая их стремление к евроинтеграции и сближению с Западом в церковной сфере.

"Переход на западный календарь — это откровенный шаг в сторону Запада, западных партнёров. Это такая заявка на евроинтеграцию ещё и в церковном русле," — отметил Лункин.

Он также подчеркнул, что ПЦУ выражает солидарность с Константинопольским патриархатом, который уже давно исповедует новый календарь, что согласуется с западными ценностями.

Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия - документальный проект
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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