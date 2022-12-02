Зеленский: Украина запретит религиозные организации, если найдут их связь с РФ

На Украине будут запрещены религиозные организации, аффилированность которых с Россией будет доказана, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Он отметил, что соответствующие ведомства уже представили многочисленные факты связи отдельных религиозных кругов Украины с "государством-агрессором". Потому будет проведена "религиоведческая экспертиза Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом", и если такую связь найдут, начнут "применять предусмотренные законом меры".

Гонения на РПЦ в Незалежной будут продолжаться, пока существует киевский режим, уверен аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Украинские власти десятилетиями преследуют русский язык и культуру.

"Украинская нация, по мнению политиков, должна строиться исключительно на отрицании всего русского, всего общего наследия, которое связывало русский и малорусский народ на протяжении столетий и тысячелетий", — отметил он в интервью Телеканалу "360".

Киев планирует, что вместо русской церкви появится "украинская пародия", одобряющая военные преступления ВСУ, бандеровцев и петлюровцев, резюмировал политолог.