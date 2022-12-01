Владимир Зеленский объявил войну Украинской православной церкви Московского патриархата. УПЦ обвиняют в связях с "государством-агрессором".
Своё вечернее обращение к нации президент Украины посвятил разоблачении деятельности религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации".
"Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души", — заявил украинский лидер.
Зеленский поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о Государственной службе по этнополитики и свободы совести. На Украине вплотную займутся поиском церковно-канонической связи УПЦ с Московским патриархатом.
"Обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдение условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника", — распорядился президент Украины.
Ранее политолог Геннадий Подлесный объяснил, что Киев решил полностью уничтожить православие на Украине.
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Видео удара российских военнослужащих с беспилотника по позициям ВСУ на Угледарском направлении появилось в Сети.