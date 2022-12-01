Зеленский объявил войну УПЦ: обеспечим духовную независимость

Владимир Зеленский объявил войну Украинской православной церкви Московского патриархата. УПЦ обвиняют в связях с "государством-агрессором".

Своё вечернее обращение к нации президент Украины посвятил разоблачении деятельности религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации".

"Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души", — заявил украинский лидер.

Зеленский поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о Государственной службе по этнополитики и свободы совести. На Украине вплотную займутся поиском церковно-канонической связи УПЦ с Московским патриархатом.

"Обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдение условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника", — распорядился президент Украины.

Ранее политолог Геннадий Подлесный объяснил, что Киев решил полностью уничтожить православие на Украине.