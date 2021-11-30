Бывшего схиигумена Сергия посадили на 3,5 года

Измайловский суд Москвы вынес приговор бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), сообщает РИА Новости.

Известно, что он приговорён к 3,5 годам колонии общего режима. Однако его адвокат уверяет, что будет обжаловать приговор.

Сам Сергий сегодня на заседании рассказал, что не призывал монашек к самоубийству, а просто интересовался у них их готовностью к духовному патриотизму. Несмотря на его доводы, суд обвинил его по трём статьям: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве.

Ранее схиигумен Сергий говорил в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а людям грозит "электронный лагерь сатаны". За это церковный суд лишил радикального проповедника сана, но Сергий продолжил проводить богослужения и выступать публично. Из-за этого неповиновения его отлучили от Церкви.

Бывшего схиигумена арестовали в декабре прошлого года в Среднеуральском женском монастыре. Монастырь пришлось штурмовать ОМОНу.

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