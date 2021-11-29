Прокуратура требует для схиигумена Сергия четыре года колонии

Гособвинитель уверен, что бывший схиигумен Сергий заслуживает четыре года тюремного заключения.

Прокурор настаивает на том, чтобы Измайловский суд Москвы дал четыре года колонии бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову). Бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря обвиняют в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

"Государственный обвинитель в прениях по уголовному делу <…> просил признать подсудимого виновным <…> и назначить окончательное наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — гласит информация РИА Новости.

Схиигумен Сергий говорил в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а людям грозит "электронный лагерь сатаны". За это церковный суд лишил радикального проповедника сана, но Сергий продолжил проводить богослужения и выступать публично. Из-за этого неповиновения его отлучили от Церкви.

Бывшего схиигумена арестовали в декабре прошлого года в Среднеуральском женском монастыре. Монастырь пришлось штурмовать ОМОНу. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.

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