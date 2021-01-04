РПЦ призвала пожилых прихожан не посещать храмы на Рождество

Русская православная церковь не рекомендует пожилых россиянам посещать храмы в Рождество из-за пандемии коронавируса.

С таким советом к верующим в эфире телеканала "Россия 24" обратился глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Он посоветовал посмотреть трансляцию богослужения по прямой трансляции.

РПЦ не будет закрывать храмы, кроме тех регионов, где данные требования выдвинуты властями.

Священники могут исповедовать и причастить пожилых прихожан на дому, отметил Иларион.

Кроме того, митрополит заявил, что не во всех приходах соблюдены санитарно-гигиенические требования, направленные на борьбу с COVID-19, и надеется, что в ближайшее время ситуация изменится.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что РПЦ представила православный "антивирус".﻿﻿