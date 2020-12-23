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РПЦ представила православный "антивирус"

Общество

Русская православная церковь представила православный "антивирус" — расширение Labarum для Firefox, призванное защитить людей от сайтов мошенников, нацеленных на верующих пользователей.

РПЦ представила православный "антивирус"

Авторы проекта — IT-специалисты молодёжного отдела Выборгской епархии РПЦ. Главная функция Labarum — защита верующих людей от мошенников, которые, представляясь священнослужителями, собирают пожертвования в интернете.

"Labarum — это расширение для браузера, основная функция которого — выдать предупреждение в случае посещения мошеннического сайта, связанного с православной тематикой. Расширение сообщит, если сайт, на котором собираются пожертвования якобы для церкви, на самом деле принадлежит человеку, который лишь выдает себя за представителя РПЦ", — пояснили разработчики.

Пока расширение Labarum доступно только для десктопной версии Firefox. В будущем специалисты намерены выпустить версии расширения для Opera и Chrome. Будут ли разработчики создавать расширение для мобильных версий браузеров, пока неизвестно.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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