РПЦ представила православный "антивирус"

Русская православная церковь представила православный "антивирус" — расширение Labarum для Firefox, призванное защитить людей от сайтов мошенников, нацеленных на верующих пользователей.

Авторы проекта — IT-специалисты молодёжного отдела Выборгской епархии РПЦ. Главная функция Labarum — защита верующих людей от мошенников, которые, представляясь священнослужителями, собирают пожертвования в интернете.

"Labarum — это расширение для браузера, основная функция которого — выдать предупреждение в случае посещения мошеннического сайта, связанного с православной тематикой. Расширение сообщит, если сайт, на котором собираются пожертвования якобы для церкви, на самом деле принадлежит человеку, который лишь выдает себя за представителя РПЦ", — пояснили разработчики.

Пока расширение Labarum доступно только для десктопной версии Firefox. В будущем специалисты намерены выпустить версии расширения для Opera и Chrome. Будут ли разработчики создавать расширение для мобильных версий браузеров, пока неизвестно.